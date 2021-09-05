Bakan Varank'tan Akşener'e prompter tavsiyesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yanıt vermek için video kaydeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in prompterı takip etmek için başını sağa ve sola çevirmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın dikkatinden kaçmadı.

Akşener'in attığı tweet'i alıntılayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Görüntü üzerinden İYİ Parti liderine bir tavsiyede bulunan Bakan Varank şu ifadeleri kullandı;

"Sayın @meral_aksener. Prompterlı kameralar var onlardan alırsanız metni okumak için kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız."