Bakan Varank'tan Akşener'e prompter tavsiyesi

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05 Eylül 2021 Pazar 14:22:00 - Güncelleme:05 Eylül 2021 Pazar 14:22:00

Bakan Varank'tan Akşener'e tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik açıklamalarına karşılık verirken prompterı takip etmek için başını sağa ve sola çevirmesi üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yanıt vermek için video kaydeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in prompterı takip etmek için başını sağa ve sola çevirmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın dikkatinden kaçmadı.

Akşener'in attığı tweet'i alıntılayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Görüntü üzerinden İYİ Parti liderine bir tavsiyede bulunan Bakan Varank şu ifadeleri kullandı;

"Sayın @meral_aksener. Prompterlı kameralar var onlardan alırsanız metni okumak için kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız."

Etiketler : meral_aksene Prompter Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Varank
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