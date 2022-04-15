15 Nisan 2022 Cuma 12:42:00 - Güncelleme:15 Nisan 2022 Cuma 12:42:00
Bakan Varank: Yüksek hızlı şarj istasyonu destek programı yarından itibaren başvuruya açılacak
Kaynak: AA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 1500'den fazla elektrikli araç yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağı 300 milyon lira bütçeli destek programını yarından itibaren başvuruya açacaklarını bildirdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 1500'den fazla elektrikli araç yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağı 300 milyon lira bütçeli destek programını yarından itibaren başvuruya açacaklarını bildirdi.
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