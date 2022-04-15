Bakan Varank: Yüksek hızlı şarj istasyonu destek programı yarından itibaren başvuruya açılacak

Bakan Varank: Yüksek hızlı şarj istasyonu destek programı yarından itibaren başvuruya açılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 1500'den fazla elektrikli araç yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağı 300 milyon lira bütçeli destek programını yarından itibaren başvuruya açacaklarını bildirdi.