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12 Kasım 2021 Cuma 17:07:00 - Güncelleme:12 Kasım 2021 Cuma 17:08:00

Bakan Varank: Uzaktan çalışma yaygınlaşacak

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bazı sektörlerde uzaktan çalışmanın yaygınlaştırılması için gerekli yasal düzenlemenin Meclis gündemine getirileceğini söyledi.

Bilişim Vadisi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla düzenlenen 8. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'nde, Ar-Ge ve tasarım merkezleri için 10 kategoride 30, teknoparklar için de 4 kategoride 12 olmak üzere toplamda 42 ödül sahiplerini buldu.

Varank, sanayi ve teknoloji ekosistemi sayesinde ülkenin son 4 çeyrekte üretime ve yatırıma dayalı ciddi büyüme gerçekleştirdiğini belirtti.

Varank, "12 aylık ihracatımız, 215 milyar dolara ulaştı. Bunları yeterli görmüyoruz. İhracatta nicelikle beraber nitelik artışını da tam anlamıyla yakalamak mecburiyetindeyiz. Nitelik artışının dinamosu olarak sizleri görüyoruz" dedi.

"AR-GE TEŞVİKLERİNİN UYGULANMA SÜRESİNİ 2028'İN SONUNA KADAR UZATTIK"

Varank, Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin gelişimi için gerekli kolaylıkları her zaman sağladıklarını, sağlamaya da devam edeceklerini söyledi.

Bu konuda salgın döneminde hızlı bir şekilde aksiyon aldıklarını belirten Varank, "Ar-Ge teşviklerinin uygulanma süresini 2028'in sonuna kadar uzattık. Teknoparklar ile Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde uzun zamandır talep edilen uzaktan çalışma uygulamasını hayata geçirip kapsamını genişlettik" diye konuştu.

BAKAN VARANK: UZAKTAN ÇALIŞMA YAYGINLAŞACAK

"Meclis'imizden yetki talep edeceğiz"

Bu uygulamadan bütün paydaşların memnun olduğunu söyleyen Varank, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın uzaktan çalışma uygulamasını yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi vardı, şu anda yüzde 50 olarak uyguluyoruz. Bu yetkiyi artıracak şekilde de yüce Meclis'imizden yetki talep edeceğiz. Çünkü belirli sektörlerde özellikle artık uzaktan çalışmadan başka bir ihtimali düşünen çalışanlar bulamıyorsunuz. Dolayısıyla burada da inşallah gerekli aksiyonu almış olacağız" dedi.

Etiketler : varank uzaktan çalışma meclis
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