Bakan Varank: Üreterek büyüyen Türkiye hedefine kararlılıkla yürüyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlığının bütçe görüşmeleri kapsamında Meclis Genel Kurulu'dan konuştu.

"BU YIL 15 BİN TESİS TÜRKİYE'DE ÜRETİME BAŞLADI"

Sanayi sicil sistemine kayıtlı işletme sayısının 160 bine ulaştığını söyleyen Varank, "Birileri ısrarla görmek istemese de, üreterek büyüyen Türkiye hedefine, milli ve güçlü sanayimizle kararlılıkla ilerliyoruz. 2021 yılında sanayi sicil sistemine kayıtlı işletme sayısı 160 bine ulaştı. Yani sadece bu yıl, küçük sanayi esnafından büyük işletmelere kadar 15 bin yeni tesis Türkiye'de üretime başladı. 10 milyar liralık yatırımla 21 bin vatandaşımıza ekmek kapısı olan 18 şehirdeki 168 fabrikanın açılışına bizzat katıldım. Pandeminin başından bu yana sanayide kayıtlı istihdam SGK verilerine göre yaklaşık 700 bin artarak 4 milyon 700 bine yükseldi" açıklamasını yaptı.