Bakan Varank: Ülkemiz katma değerli üretimle büyümeyi sürdürüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan proje bazlı devlet yardımlarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararlarını değerlendirdi.

Özel sektörün tüm hızıyla yatırımlarına devam ettiğine işaret eden Varank, "Birilerinin söylediğinin aksine ülkemiz, katma değerli üretimle büyümeyi sürdürüyor. Geçen hafta özel sektörün 26 milyar liralık yatırımını teşvik edecek kararları, Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yayımlamıştık. Bu hafta da yine özel sektörün 32 milyarlık yatırımını destekleyeceğimiz kararlar yayımlandı. Ülkemizi yatırımlarla donatmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

4 YATIRIMA PROJE BAZLI DESTEK



Açıklamada yer alan bilgilere göre, Bakanlık, yatırım hamlesine devam ediyor. Geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla yaklaşık 26 milyar liralık yatırıma destek veren bakanlık, yeni Cumhurbaşkanı kararlarıyla da yaklaşık 32 milyarlık yatırımın önünü açacak. Bu yatırımlarla 1574 kişiye yeni istihdam sağlanacak. Yatırımlar, cari açığın azaltılmasına 843 milyon dolarlık katkı verecek.

Gaziantep'te Poly Gürteks Tekstil Sanayi, polimer/cips ve POY üretimi yapacak. 724 milyon liralık yatırımla 333 yeni istihdam oluşturacak. Cari açığın azaltılmasına yılda 215 milyon dolarlık katkı sağlayacak.

Al Metal Alüminyum Sanayi, Konya'da direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alimünyum yassı mamul üretimi yapacak. Toplam 2 milyar 397 milyon liralık yatırım ile 492 yeni istihdam oluşturacak. Cari açığın kapatılmasına yılda 212 milyon dolar katkı verecek.

Hatay'da BY Polimer Sanayi, polipropilen üretecek. 27 milyar 706 milyon liralık yatırım, 464 kişiye yeni iş sağlayacak. Bu yatırımın cari açığın azaltılmasına katkısı yılda 263 milyon dolar olacak.

BG Maden Sanayi, Bursa'da yüksek karbonlu ferrokrom yatırımı yapacak. 910 milyon dolarlık yatırımla 295 kişi iş sahibi olacak. Bu yatırım ile yılda 153 milyon dolar cari açığın kapatılmasına katkı sağlanacak.