28 Ağustos 2020 Cuma 00:55:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2020 Cuma 00:55:00
Bakan Varank sosyal medya üzerinden heyecanlandıran bir video paylaştı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda heyecanlandıran bir video paylaştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda heyecanlandıran bir video paylaştı. Bakan Varank paylaşımına "29 Ağustos 2020, 15:30" notunu düştü.
Bakan Varank yaptığı paylaşıma "29 Ağustos 2020, 15:30" notunu düştü.
29 Ağustos 2020, 15:30 pic.twitter.com/pT1g471ySQ— Mustafa Varank (@varank) August 27, 2020
- Bakan Varank sosyal medya üzerinden heyecanlandıran bir video paylaştı
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