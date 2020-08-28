Bakan Varank sosyal medya üzerinden heyecanlandıran bir video paylaştı

Bakan Varank sosyal medya üzerinden heyecanlandıran bir video paylaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda heyecanlandıran bir video paylaştı. Bakan Varank paylaşımına "29 Ağustos 2020, 15:30" notunu düştü.

Bakan Varank yaptığı paylaşıma "29 Ağustos 2020, 15:30" notunu düştü.