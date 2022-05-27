Bakan Varank müjdeyi verdi: 3 kritik anlaşma imzalanacak

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27 Mayıs 2022 Cuma 10:31:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2022 Cuma 10:32:00

Türkiye ve Azerbaycan uydu alanında beraber hareket edecek

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST kapsamında Azerbaycan ile çeşitli konularda anlaşmalar yapacaklarını belirterek, "Türkiye Uzay Ajansı ile Azerbaycan Uzay Ajansı arasında özellikle uydu alanında beraber hareket etmemizi sağlayacak bir anlaşmayı da imza edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Varank, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'ın büyük bir coşku ve heyecanla başladığını söyledi.

TEKNOFEST'in amaçlarından birinin gençlere ve çocuklara teknolojiyi sevdirmek olduğunu belirten Varank, bu anlamda düzenlenen teknoloji yarışmalarının önemine işaret etti.

Varank, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalara 1000 takım ile 6 binden fazla gencin katıldığını dile getirerek, "Burada gençlerimiz takım çalışmasını ve takım ruhunu öğrendiler. Bu manada TEKNOFEST'in yerini bulduğunu görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST'in düzenlenmesinin bir diğer amacının da geliştirilen teknolojilerin gösterilmesi olduğunu belirten Varank, TEKNOFEST Azerbaycan'da iki ülkeden firmaların geliştirdiği teknolojilerin sergilendiğini söyledi. Varank, "Burada vatandaşlarımıza şu imkanı vermiş oluyoruz; Bakınız biz Türk'ün gücüyle neler yapabiliyoruz, hangi teknolojileri, ürünleri geliştirebiliyoruz, gelin bunları görün. Ülkenizle gurur duyun." diye konuştu.

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İki ülkenin, "bir millet iki devlet" anlayışıyla bu tip faaliyetlerle daha ileri noktalara geleceğini belirten Varank, şöyle devam etti:

"Biz burada iki ülkenin gençlerini, teknoloji geliştiricilerini ve şirketlerini bir araya getirerek ülkelerimizi kalkındıracağız hem de bölgesel anlamda çok farklı güç konumuna geleceğiz. Bir genç kardeşimize 'TEKNOFEST'ten ne anlıyorsun?' diye sorduk, 'Dünya gelsin, Türk'ün gücünü görsün, yerini bilsin' dedi. Gerçekten öyle. Biz dünyaya diyoruz ki TEKNOFEST'e gelin, Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğiyle neler yapılabileceğine şahit olun."

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Varank, Azerbaycan ile Türkiye'nin ekonomik anlamda çok derin bağları ve karşılıklı yatırımları bulunan iki ülke olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu ziyaretimiz kapsamında farklı anlaşmaları imza edeceğiz. Bunlardan birisi, KOBİ'lerin kabiliyetlerini karşılıklı olarak geliştireceğimiz bir anlaşma. Türkiye Uzay Ajansı ile Azerbaycan Uzay Ajansı arasında özellikle uydu alanında beraber hareket etmemizi sağlayacak bir anlaşmayı da imza edeceğiz. Bunun yanında teknoloji ve sanayi alanında beraber hareket etmemizi sağlayacak bir anlaşmaya imza atacağız. Bu anlaşmalarla da karşılıklı ilişkilerimiz çok daha geliştirmiş olacağız. İki ülkenin ekonomik bağlarını çok daha güçlendirmiş olacağız. Bunun yanında karşılıklı olarak bir teknopark kurmak istiyoruz. Teknoparkta firmalarımızı beraberce desteklemek istiyoruz."

Etiketler : TEKNOFEST Türkiye Uzay Ajans Azerbaycan Uzay Ajansı
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