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10 Haziran 2021 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:10 Haziran 2021 Perşembe 14:00:00

Bakan Varank'tan "altın" müjdesi: 20 ton rezerv tespit edildi

Kaynak: AA

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Bakan Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Koza Altın İşletmeleri tarafından bulunan altın rezervini çıkarma çalışmalarında ilk adım atıldı. Bakan Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı.

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