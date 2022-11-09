VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çin açısından AB ile iş birliği, rekabete ağır basıyor
Ağrı'daki trafik kazasında vefat edenlerin sayısı 8'e yükseldi
Bakan Varank paylaştı! 'Togg' iddialarına görüntülü yanıt
Paris'te grevler nedeniyle perşembe toplu taşımada "kara gün" olabilir
Numan Kurtulmuş: HDP'nin dağla, terörle arasına mesafe koyması gerek
ABD'de posta yoluyla oy kullananların sayısı 45 milyonu geçti
Suudi Arabistan: Türkiye ile doğrudan yatırımın teşviki için görüşüyoruz
Abdülhamid Han sondaj gemisi Taşucu Limanı açığına demirledi
Bakan Yanık: Doğumdan ölüme kadar yardıma ihtiyacı olanın yanındayız
Kristersson: İsveç, tüm taahhütlere riayet edecek
Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda attıkları adımlar yetersiz
Bakan Ersoy, kadro ile ilgili sorunların çözümü için yıl sonunu işaret etti!
Bakan Özer: 6 ay içinde 57 bin 108 okulumuzun tamamını elden geçireceğiz
Başkan Erdoğan: PKK'lılar İsveç'te eylem yapamamalı
Bakan Koca'dan hatırlatma dozu uyarısı!
Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan ve Özbekistan'ı ziyaret edecek
NATO'dan Türkiye'ye tahıl anlaşması övgüsü
Emine Erdoğan: Bizim için temizlik inancımızın özünü oluşturan bir yaşam prensibidir
Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği için yol haritası
Hatay'da demir çelik üretim tesisinde patlama: 6 yaralı
İtalya'da 2 bin 300 yıllık bronz heykeller keşfedildi
Ağrı'daki trafik kazasında yaralanan 18 kişiden 17'si taburcu edildi
Uganda ilk uydusunu uzaya gönderdi
THY'den iç hatlarda indirim kampanyası
09 Kasım 2022 Çarşamba 00:33:00 - Güncelleme:09 Kasım 2022 Çarşamba 00:33:00

Bakan Varank, Başkan Erdoğan'ın Togg Teknoloji Kampüsü'ndeki görüntülerini paylaştı

Kaynak: DHA

ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Togg Teknoloji Kampüsü'nde incelemelerde bulunduğu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "bir otomobilden fazlası" olarak nitelendirilen Togg'un Teknoloji Kampüsü'nün, Başkan Erdoğan tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenen törenle açıldığı, açılışta, Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV'nun da seri üretim bandından indirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Togg'un üretiminin yurt dışında yapıldığı, seri üretim bandından çıkan ilk araçların İtalya'dan getirildiği" iddiaları üzerine Bakan Varank'ın değerlendirmelerine yer verildi.

Başkan Erdoğan'ın Togg Teknoloji Kampüsü'nde incelemelerde bulunduğu görüntüleri sosyal medya hesabından yayımlayan Varank, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç gündür müzmin muhalifler yüzleri kızarmadan acaba daha ne kadar saçmalayabilir diye takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanı'mız 29 Ekim'de ışınlanma teknolojisiyle Togg'un üretiminin yapıldığı İtalya'daki fabrikaya gidip Gemlik'e geri geldi. İşte görüntüler..."

TOGG'UN BİRLEŞTİRİLMESİNE ŞAHİTLİK ETTİ

Bakan Varank'ın paylaştığı görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın eşlik ettiği görülüyor.

Bakan Varank, Togg Yönetim Kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Zorlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ile Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş'ın da yer aldığı inceleme gezisinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CEO Karakaş ve yetkililerden bilgi alıyor.

Başkan Erdoğan, Togg Teknoloji Kampüsü'nde araç ile ve daha sonra da yürüyerek incelemelerde bulunuyor, gövde bölümünde Togg'un alt tabanı ve yan panellerinin robotlar tarafından birleştirilmesine şahitlik ediyor.

Görüntülerde kırmızı renkli C SUV'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Togg çalışanının alkışları arasında seri üretim bandından indirilmesi yer alıyor.

1,2 MİLYON METREKARELİK KAMPÜS

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Togg Teknoloji Kampüsü, 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edildi. 230 bin metrekare kapalı alana sahip kampüste gövde, boya ve montaj tesislerinin yanı sıra AR-GE, stil tasarım, batarya teknoloji, prototip geliştirme ve test, strateji ve yönetim merkezleri ile kullanıcı deneyim parkı bulunuyor.

Üretim hatlarında toplam 250 robotun görev yaptığı üretim tesisinde 1,6 kilometrelik test pisti inşa edildi. Avrupa'nın en temiz boyahanesi ve yüksek otomasyona sahip tesis kağıtsız, dijital çalışma prensiplerine göre tasarlandı.

Gemlik Kampüs inşaatında 9 bin 700 kişi görev aldı. 3 milyon saatlik çalışma gerçekleştirildi. Kampüs, üretim kapasitesi 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak.

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı olacak Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde yollara çıkacak. Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka olacak Togg, başlangıçta yüzde 51 yerlilik oranına sahip olacak. Bu oran ilerleyen yıllarda artacak.

Tedarikçilerinin yüzde 75'i Türkiye'den olan Togg'un Gemlik'teki kampüsü için 1200 iş ortağıyla çalışıldı.

Etiketler : Bakan Varank Başkan Erdoğan Türkiye
üçü bir arada

üçü bir arada
‘Çalışmayı seviyorum'

‘Çalışmayı seviyorum'
NBA aşkına

NBA aşkına
Estetik sorusuna sinirlendi

Estetik sorusuna sinirlendi
129 günde yarım milyon buluşma

129 günde yarım milyon buluşma
Evde bebek bakıyorum

Evde bebek bakıyorum
Altın Terazi için 9 film yarışacak

Altın Terazi için 9 film yarışacak
Amacımız mutlu olmak

Amacımız mutlu olmak
Düğün öncesi bakıma girdi

Düğün öncesi bakıma girdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX