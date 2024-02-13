Bakan Uraloğlu'ndan çocuklar için dijital dünya uyarısı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu "Dijital dünyada çocukların kontrolsüz şekilde bırakılması oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da "Güvenli İnternet Günü Etkinliği"nde konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu "Dijital dünyada çocukların kontrolsüz şekilde bırakılması oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor." dedi.
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