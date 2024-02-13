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Bakan Uraloğlu'ndan çocuklar için dijital dünya uyarısı
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13 Şubat 2024 Salı 10:27:00 - Güncelleme:13 Şubat 2024 Salı 10:27:00

Bakan Uraloğlu'ndan çocuklar için dijital dünya uyarısı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu "Dijital dünyada çocukların kontrolsüz şekilde bırakılması oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da "Güvenli İnternet Günü Etkinliği"nde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu "Dijital dünyada çocukların kontrolsüz şekilde bırakılması oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor." dedi.

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Etiketler : abdulkadir uraloğlu ankara internet
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