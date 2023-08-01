Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep'te Bahçe-Nurdağı (Fevzipaşa) Varyantı Demir Yolu Tüneli Işık Görme Töreni'nde konuştu.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Bu zamana kadar nasıl Türkiye'nin önünü açan yatırımlar yaptıysak bundan sonra da ülkemizin aydınlık geleceği için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz

Ayrıntılar geliyor...