Bakan Uraloğlu: Ülkemizin aydınlık geleceği için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gaziantep'te Bahçe-Nurdağı Varyantı Demir Yolu Tüneli Işık Görme Töreni'nde konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep'te Bahçe-Nurdağı (Fevzipaşa) Varyantı Demir Yolu Tüneli Işık Görme Töreni'nde konuştu.
Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...
Bu zamana kadar nasıl Türkiye'nin önünü açan yatırımlar yaptıysak bundan sonra da ülkemizin aydınlık geleceği için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz
Ayrıntılar geliyor...
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