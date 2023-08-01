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01 Ağustos 2023 Salı 12:19:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2023 Salı 12:19:00

Bakan Uraloğlu: Ülkemizin aydınlık geleceği için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gaziantep'te Bahçe-Nurdağı Varyantı Demir Yolu Tüneli Işık Görme Töreni'nde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantep'te Bahçe-Nurdağı (Fevzipaşa) Varyantı Demir Yolu Tüneli Işık Görme Töreni'nde konuştu.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Bu zamana kadar nasıl Türkiye'nin önünü açan yatırımlar yaptıysak bundan sonra da ülkemizin aydınlık geleceği için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : abdulkadir uraloğlu tören canlı
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