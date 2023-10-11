Bakan Uraloğlu'ndan İsrail ve Filistin'deki Türklerin tahliyesine yönelik açıklama

İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşları tahliye mi edilecek? Ulaştırma Bakanı açıkladı
Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi ile ilgili, "Gerek duyulması halinde denizden, havadan her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var." ifadesini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi ile ilgili, "Gerek duyulması halinde denizden, havadan her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var." ifadesini kullandı.
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