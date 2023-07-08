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Bakan Uraloğlu: Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nı trafiğe açacağız
08 Temmuz 2023 Cumartesi 19:15:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 19:15:00

Bakan Uraloğlu: Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nı trafiğe açacağız

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Havalimanımızın pistini, altyapısını bitirdik, üst yapısına başladık, yollarını da planladık, biz oraları bitirdiğimiz zaman yollarıyla beraber Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nı da inşallah trafiğe açacağız." dedi.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Caddesi'nde düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye çok yüksek teveccühle destekleyen Gümüşhanelilere saygıyla selamladığını dile getirdi.

Gümüşhane'de 2002 yılında 1 kilometre bölünmüş yol olduğunu, 127 kilometre daha bölünmüş yol yaparak bunu 128 kilometreye çıkardıklarını belirten Uraloğlu, sıcak asfaltın da kentte 1 kilometre olduğunu, yaklaşık 130 kilometre daha sıcak asfalt yaparak bunu da 131 kilometrelere çıkardıklarını söyledi.

Uraloğlu, Gümüşhane'ye hizmete devam ettiklerini vurgulayarak, "Bir çevre yolumuz var, geçmeyeniniz var mı çevre yolundan? Herkes geçmiştir. Bir kişi geçmedi, o da geçecek inşallah. Gümüşhane'ye çok güzel bir çevre yolu yaptık, bağlantı yollarıyla beraber gerçekten mühendislik eseri yaptık." diye konuştu.

Zigana Tüneli'ne değinen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zigana Tüneli gerçekten bir mühendislik eseri. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlattığımız tam 14,5 kilometre uzunluğunda çift tüp bir tünel yapmışız. Buradan Trabzon ne kadar oldu? Ne kadar zamanda gidebiliyoruz? Yani yarım saat, 40 dakika, bir saatten az bir zamanda gidebiliyoruz. Avrupa'da birinci bu tünel, değerli Gümüşhaneli hemşerilerimiz, dünyada 4'üncü, 5'inci sırada. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, o bize talimat verdi, imkan verdi, biz de gereğini yaptık Allah'ın izniyle."

Bakan Uraloğlu, Vauk Tüneli'nin çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Tam 7 bin 100 metre iki tane tünel var arka arkaya. Sol arkasında Kop Tüneli var, bugün ziyaret ettim, oradaki çalışmalara baktım, orada da iyi gidiyoruz, çok zorlu şartlarda çalışıyoruz orada gerçekten ama Allah'ın izniyle devam ediyoruz, orayı da bitirdiğimiz zaman bize esasında Erzurum'a da buradan çok kısa sürede bağlanmış olacağız inşallah." dedi.

Pirahmet ve Pekün tünellerinde de çalıştıklarını ifade eden Uraloğlu, İkisu-Şiran kara yolunu bitirerek trafiğe açtıklarını aktardı.

Bakan Uraloğlu, Gümüşhane-Bayburt Havalimanı inşaatının devam ettiğini belirterek, "Havalimanımızın pistini, altyapısını bitirdik, üst yapısına başladık, yollarını da planladık, biz oraları bitirdiğimiz zaman yollarıyla beraber Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nı da inşallah trafiğe açacağız. İsteyen Trabzon'dan uçacak, isteyen oradan uçacak. Alternatif hizmeti de biz sunmuş olduk." diye konuştu.

Gümüşhane'nin internet ve mobil telefon hizmeti konularında ihtiyaçlarının olduğunu kaydeden Uraloğlu, bunların planlamalarını yaptıklarını, çalışmaların bir kısmını gerçekleştirdiklerini, diğer kısmını da 1-2 yıl içerisinde bitirmiş olacaklarını, iletişim noktasında Gümüşhane'de eksiklik bırakmayacaklarını söyledi.

Uraloğlu, 14 Mayıs'ta Gümüşhane'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini verdiğinin altını çizerek, "Biz de tüm gücümüzle Türkiye Yüzyılı kabinesinde görev alan bakanlarımız olarak Allah'ın izniyle Gümüşhane'ye hizmet etmeye devam edeceğiz. Siz bizim yükümüzü artırdınız, siz bizim sorumluluğumuzu artırdınız ama siz aynı zamanda bize güç verdiniz, aynı zamanda destek verdiniz, biz Allah'ın izniyle gereğini yapacağız inşallah sizlerle beraber." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Gümüşhane Gümüşhane havalimanı
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