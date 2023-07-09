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09 Temmuz 2023 Pazar 21:45:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2023 Pazar 21:45:00

Bakan Uraloğlu duyurdu... TEM Otoyolu Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapandı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEM Otoyolu'nda meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara - İstanbul yönünün trafiğe kapandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara - İstanbul otoyolunun trafiğe kapandığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu paylaşımında "Yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır. Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D- 100'e yönelmiş ve o güzergâhta yoğun bir trafik oluşmuştur. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan yol kullanıcılarının ikinci bir duyuruya kadar Ankara - Eskişehir - Bilecik - Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : ulaştırma ve altyapı bakanı abdulkadir uraloğlu TEM otoyolu heyelan
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