Bakan Uraloğlu duyurdu... TEM Otoyolu Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEM Otoyolu'nda meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara - İstanbul yönünün trafiğe kapandığını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara - İstanbul otoyolunun trafiğe kapandığını duyurdu.
Bakan Uraloğlu paylaşımında "Yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır. Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D- 100'e yönelmiş ve o güzergâhta yoğun bir trafik oluşmuştur. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan yol kullanıcılarının ikinci bir duyuruya kadar Ankara - Eskişehir - Bilecik - Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir." ifadelerini kullandı.
Yoğun yağıştan dolayı #BoluDağıTüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır.— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) July 9, 2023
Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D- 100'e yönelmiş ve o güzergâhta yoğun bir trafik oluşmuştur.
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