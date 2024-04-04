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Köprü ve otoyollar 9 gün boyunca ücretsiz olacak!
04 Nisan 2024 Perşembe 20:39:00 - Güncelleme:04 Nisan 2024 Perşembe 20:39:00

Bakan Uraloğlu duyurdu: Köprü ve otoyollar 9 gün boyunca ücretsiz olacak!

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Ramazan Bayramı öncesi alınacak tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyolların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 9 gün boyunca ücretsiz olacağını söyledi.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyolların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 9 gün boyunca ücretsiz olacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu, "Korsan taşımacılık yapan, sefer izni olmadan faaliyet gösteren, izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezası keseceğiz." ifadelerini de kullandı.

Etiketler : Ulaştırma Bakanı Ramazan Bayramı Ücretsiz Yol Sektörü
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