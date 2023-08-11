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11 Ağustos 2023 Cuma 11:27:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 11:27:00

Bakan Uraloğlu: Depremin yıktığı şehirlerimizi alt yapısı ve üst yapısıyla daha görkemli inşa ediyoruz

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Bakan Uraloğlu, "Depremin yıktığı şehirlerimizi alt yapısı ve üst yapısıyla daha görkemli, daha dayanıklı, daha ferah bir şekilde inşa ediyoruz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde İl Koordinasyon Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, "Depremin yıktığı şehirlerimizi alt yapısı ve üst yapısıyla daha görkemli, daha dayanıklı, daha ferah bir şekilde inşa ediyoruz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : afet bölgesi abdulkadir uraloğlu canlı
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