"Depremin yıktığı şehirlerimizi alt yapısı ve üst yapısıyla daha görkemli inşa ediyoruz"

Bakan Uraloğlu: Depremin yıktığı şehirlerimizi alt yapısı ve üst yapısıyla daha görkemli inşa ediyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde İl Koordinasyon Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, "Depremin yıktığı şehirlerimizi alt yapısı ve üst yapısıyla daha görkemli, daha dayanıklı, daha ferah bir şekilde inşa ediyoruz." dedi.

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