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09 Temmuz 2023 Pazar 22:30:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2023 Pazar 22:30:00

Bakan Uraloğlu, afet bölgesi Bolu'ya gidiyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, aşırı yağışlar sonrası oluşan heyelan ve sel nedeniyle Bolu‘ya gidiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, aşırı yağışlar sonrası oluşan heyelan ve sel nedeniyle Bolu'ya gidiyor.

Etiketler : Abdulkadir Uraloğlu Bolu heyelan sel aşırı yağış
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