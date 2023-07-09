Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, aşırı yağışlar sonrası oluşan heyelan ve sel nedeniyle Bolu'ya gidiyor.
09 Temmuz 2023 Pazar 22:30:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2023 Pazar 22:30:00
Bakan Uraloğlu, afet bölgesi Bolu'ya gidiyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, aşırı yağışlar sonrası oluşan heyelan ve sel nedeniyle Bolu‘ya gidiyor.
- Rize'de camilerden ‘sel ve heyelana karşı' anons yapıldı
- Zonguldak-Bartın kara yolunda sel nedeniyle kontrollü ulaşım sağlanıyor
- Bakan Uraloğlu, afet bölgesi Bolu'ya gidiyor
- Özbekistan, cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gitti
- AFAD'dan sağanak yağış uyarısı... 15 il için 'turuncu', 15 il için 'sarı' kod
- Bakan Yerlikaya, sel felaketinde can kaybının olmadığını bildirdi