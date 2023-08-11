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Bakan Uraloğlu, 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Pazarcık'ı ziyaret etti
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11 Ağustos 2023 Cuma 20:41:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 20:41:00

Bakan Uraloğlu, 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Pazarcık'ı ziyaret etti

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ndeki "İl Koordinasyon Toplantısı"nın ardından beraberindeki heyetle 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Pazarcık ilçesini ziyaret etti.

Pazarcık Çevre Yolu Şantiyesini ziyaret ederek brifing alan Uraloğlu, basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından yol çalışmalarının olduğu alana geçti.

Yol yapımında çalışan işçilerle bir süre sohbet eden Uraloğlu, daha sonra geldiği ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, son olarak ilçedeki Bayrampaşa Belediyesi Konteyner Kenti'ni ziyaret etti.

Ziyaretlere Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirşci, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt, Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AFAD İl Müdürü Tayfun Temur, Pazarcık Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan da katıldı.

Etiketler : Kahramanmaraş Pazarcık Ulaştırma bakanı Bakan Uraloğlu
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