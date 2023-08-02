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02 Ağustos 2023 Çarşamba 21:19:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2023 Çarşamba 21:19:00

Bakan Uraloğlu 24 TV'ye konuk olacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 Ağustos Perşembe saat 20:00'da 24 TV ekranlarına konuk olarak Kaan Yakuphan'ın sorularını cevaplayacak.

Havada, karada, denizde, rayda...

Dev projeler bir bir hayata geçiriliyor.

Türkiye Yüzyılı eserlerinde son durum ne?

Hangi müjdeler yolda?

Deprem bölgesindeki çalışmalar ne aşamada?

24 Özel'de Kaan Yakuphan soruyor, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında anlatıyor.

24 Özel, 3 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00'de 24 TV'de.

Etiketler : 24 tv ulaştırma ve altyapı bakanı kaan yakuphan
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