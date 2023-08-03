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03 Ağustos 2023 Perşembe 10:41:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2023 Perşembe 10:41:00

Bakan Uraloğlu, 24 TV'de gündeme ilişkin soruları cevaplandıracak

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Türkiye ve Dünya'nın siyasi gündemine ilişkin önemli konukların yer aldığı 24 Özel' in bu haftaki konuğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu olacak. Kaan Yakuphan soracak, Bakan Uraloğlu cevaplayacak.

Havada, karada, denizde, rayda...

Dev projeler bir bir hayata geçiriliyor.

Türkiye Yüzyılı eserlerinde son durum ne?

Hangi müjdeler yolda?

Deprem bölgesindeki çalışmalar ne aşamada?

24 Özel'de Kaan Yakuphan soruyor, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında anlatıyor.

24 Özel, bu akşam saat 20.00'de 24 TV'de.

Etiketler : 24 Özel Deprem bölgesi Dev projeler
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