Bakan Uraloğlu, 24 TV'de gündeme ilişkin soruları cevaplandıracak
Türkiye ve Dünya'nın siyasi gündemine ilişkin önemli konukların yer aldığı 24 Özel' in bu haftaki konuğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu olacak. Kaan Yakuphan soracak, Bakan Uraloğlu cevaplayacak.
Havada, karada, denizde, rayda...
Dev projeler bir bir hayata geçiriliyor.
Türkiye Yüzyılı eserlerinde son durum ne?
Hangi müjdeler yolda?
Deprem bölgesindeki çalışmalar ne aşamada?
24 Özel'de Kaan Yakuphan soruyor, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında anlatıyor.
24 Özel, bu akşam saat 20.00'de 24 TV'de.
- Bakan Bolat rakamlarla açıkladı! Temmuz ayı ihracatında tarihi rekor
- Bakan Uraloğlu, 24 TV'de gündeme ilişkin soruları cevaplandıracak
- İmamoğlu'na rapor darbesi!
- Bakan Yerlikaya: Son 60 günde terör örgütlerine yönelik 29.032 operasyon gerçekleştirildi
- Kritik zirve dünyada böyle yankılandı: Putin yardım istedi
- Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı