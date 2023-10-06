Bakan Tunç'tan terörle mücadelede kararlılık mesajı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Savunma Bakanlığı'nın Suriye'nin kuzeyine düzenlediği hava harekatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadele kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflerine, uluslararası hukuka uygun şekilde, meşru müdafaa hakları doğrultusunda düzenlenen harekat; ülkemizin terörle mücadele konusundaki kararlılığının göstergesidir." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlenen operasyonların, terörle mücadele konusundaki kararlılığın bir göstergesi olduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadele kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflerine, uluslararası hukuka uygun şekilde, meşru müdafaa hakları doğrultusunda düzenlenen harekat; ülkemizin terörle mücadele konusundaki kararlılığının göstergesidir. Rabbim, vatanımızın bütünlüğü, devletimizin bekası için mücadele eden Mehmetçiğimizi korusun, kahraman ordumuzu muzaffer eylesin."
- Bakan Tunç'tan terörle mücadelede kararlılık mesajı
- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü
- Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: 30 hedef imha edildi
- Bakan Güler ile ABD'li mevkidaşı ile görüştü
- Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde terör saldırısı: 4 polis, 2 asker yaralı
- Prigojin'in ölümünün ardından sır perdesi aralanıyor: "Cesetlerde el bombası parçaları çıktı"