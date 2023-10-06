Bakan Tunç'tan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlenen operasyonların, terörle mücadele konusundaki kararlılığın bir göstergesi olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadele kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflerine, uluslararası hukuka uygun şekilde, meşru müdafaa hakları doğrultusunda düzenlenen harekat; ülkemizin terörle mücadele konusundaki kararlılığının göstergesidir. Rabbim, vatanımızın bütünlüğü, devletimizin bekası için mücadele eden Mehmetçiğimizi korusun, kahraman ordumuzu muzaffer eylesin."