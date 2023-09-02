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02 Eylül 2023 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:02 Eylül 2023 Cumartesi 18:00:00

Bakan Tunç'tan TEKNOFEST ziyareti: Dünyaya Türkiye damgasını vuracağız

Kaynak: IHA

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'i ziyaret etti. Bakan Tunç, "Türk gençliğiyle hep birlikte gurur duyacağız. Dünya'ya Türkiye'nin damgasını vuracağız yeni yüzyılda inşallah." ifadelerini kullandı.

Başkentte 30 Ağustos'ta başlayan TEKNOFEST tüm hızıyla devam ederken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç teknoloji fuarını ziyaret etti. Bakan Tunç'a BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar eşlik etti.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı. Etimesgut Havalimanında 30 Ağustos'ta başlayan festival Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından ziyaret edildi. Bakan Tunç'a BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar eşlik ederken, beraber stantları ziyaret ettiler.

"DÜNYA'YA TÜRKİYE'NİN DAMGASINI VURACAĞIZ"

TEKNOFEST'e katılan Adalet Bakanı Tunç, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar'a teşekkür ederken, "İnşallah Türk gençliğiyle hep birlikte gurur duyacağız. Dünya'ya Türkiye'nin damgasını vuracağız yeni yüzyılda inşallah. Ben tekrardan başta Selçuk Bayraktar olmak üzere bütün paydaşlara teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

TEKNOFEST'te Bakan Tunç'a eşlik eden BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"İlk yıldan itibaren sizler bizim paydaşımızsınız. Bu etkinliği hep birlikte yapıyoruz. Büyük bir emek, büyük bir özveriyle gerçekleşiyor. Herkesin kendinden bir şeyler koymasıyla, bizde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sizlerde en iyisini yapıyorsunuz. Bu anlamda bu ülkenin bir evladı olarak Türkiye'nin geleceğinin inşa edildiği teknolojide dünyaya damga vuracak eserlerin çıkacağı, onlarca yarışmaya ev sahipliği yapan TEKNOFEST'in sahibi olduğunuz için, ortağı olduğunuz için sizlere yürekten şükranlarımı iletiyorum."

Etiketler : teknofest adalet bakanı bayraktar
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