Bakan Tunç'tan Özel'e sert tepki: Hukuk devletinde sorunlar sokakta değil, hukuk içinde çözülür

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gezi Kalkışması ile ilgili mahkeme kararına tepki göstererek halkı sokağa çağıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert bir dille eleştirdi. Bakan Tunç, Sosyal medya X hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Mahkeme kararlarını bahane ederek sokak hareketleri çağrısında bulunmanın kimseye bir yararı yoktur. Hukuk devletinde sorunlar sokakta değil, yine hukuk içinde öngörülen mekanizmalarla çözülür." açıklamasında bulundu.

Özgür Özel'in açıklamasına, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan sert bir dille tepki gösterdi.

Sosyal medya X hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Tunç, Gezi kalkışmasına ve Türk Ceza Kanununun 312'inci maddesine atıfta bulunarak verilen kesinleşmiş mahkumiyet hükmünü hatırlatı. Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları vurguladı:

"Gezi kalkışması sebebiyle Türk Ceza Kanununun 312. maddesi uyarınca, 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan verilen kesinleşmiş mahkumiyet hükmü sonrasında, bu hükümle ilgili olarak verilen Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları üzerinden yapılan değerlendirmelerde 'Meclise yönelik darbe yapıldığı' şeklinde açıklamalarda bulunmak son derece yanlış ve sorumsuzca bir harekettir.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİR HUKUK DEVLETİDİR"

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğuna ve mahkeme kararına herkesin saygı göstermesi gerektiğine işaret eden Bakan Tunç, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Mahkeme kararlarını bahane ederek sokak hareketleri çağrısında bulunmanın kimseye bir yararı yoktur. Hukuk devletinde sorunlar sokakta değil, yine hukuk içinde öngörülen mekanizmalarla çözülür."