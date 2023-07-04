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04 Temmuz 2023 Salı 12:30:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2023 Salı 12:30:00

Bakan Tunç'tan kira zammı açıklaması: Dava artışları kiracı lehine

Kaynak: TRT Haber

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kira zam oranıyla ilgili yaptığı açıklamada, " Zam konusunda yüzde 25 sınırı var. Sözleşme olduğu için yüzde 25'i geçemez. Hukuki bir ihtilaf olur o zaman. Diyelim yüzde 26 yapmak istedi. Kiracı imzalamaz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kira zam oranıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Zam konusunda yüzde 25 sınırı var. Sözleşme olduğu için yüzde 25'i geçemez. Hukuki bir ihtilaf olur o zaman. Diyelim yüzde 26 yapmak istedi. Kiracı imzalamaz ama. Ev sahibi tahliyeye başvurursa onun da gerekçeleri var. Yüzde 25'lik artışı ödemiyorsa o konuda sıkıntı yok. İhtiyaç nedeniyle tahliye zaten yasada var. Bunu önleyemezsin. Çocuğunun ihtiyacı dolayısıyla olur" dedi

Kira anlaşmazlıkları ile ilgili davaların sorulması üzerine Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı:

Artmış olabilir. Arttırmadıysa kirayı tahliye yoluna başvurmuştur. Bu kiracıyı koruyan bir şey. Tahliye davası da 1 yılda bitmiyor. Arabuluculuk da 1 Eylül'de başlıyor.

Bakan Tunç site aidatıyla ilgili bir çalışmanın henüz mevcut olmadığını söyledi.

Etiketler : yılmaz tunç kira zam kiracı
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