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05 Aralık 2023 Salı 05:14:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 05:14:00

Bakan Tunç'tan İsrail'e sert tepki: Çocuk katilleri insanlık önünde hesap verecek

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'İşgalci İsrail, boş olan Gazze Adalet Binası'nı patlayıcılarla yerle bir etti. Masum sivillerin üzerine bomba yağdıran, Gazze'de taş üstünde taş bırakmayarak savaş suçu işleyen çocuk katilleri elbet bir gün insanlık önünde hesap verecek' açıklamasında bulundu.

Terör devlet İsrail, "insani ara" sonrası katliama varan soykırımlarını, insanlık ve savaş suçlarını aralıksız bir şekilde sürdürürken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da İşgalci İsrail ordusunun içerisi boş olan Gazze Adalet Binası'nı patlayıcılarla yok etmesine sert tepki gösterdi.

Sosyal medya X hesabından Gazze'deki Adalet Binası'nda gerçekleşen patlamanın görüntülerini servis eden Bakan Tunç, bir yıkım daha gerçekleştiren İsrail'i topa tutarak şunları söyledi:

"İşgalci İsrail, boş olan Gazze Adalet Binası'nı patlayıcılarla yerle bir etti. Masum sivillerin üzerine bomba yağdıran, Gazze'de taş üstünde taş bırakmayarak savaş suçu işleyen çocuk katilleri elbet bir gün insanlık önünde hesap verecek."

Etiketler : Bakan Tunç İsrail tepki
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