Bakan Tunç'tan AİHM binasındaki terör provokasyonuna tepki... "Engel olunmaması skandaldır"
Kaynak: AA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, PKK iltisaklı kişilerin AİHM binasına zorla girmesine, "Terör propagandası yapma girişimine engel olunmaması bir skandaldır" sözleri ile sert tepki gösterdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bölücü terör örgütü PKK iltisaklı kişilerin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) binasına zorla girerek terör propagandası yapma girişimine engel olunmamasının skandal olduğunu belirterek, Avrupa ülkelerine terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerini önleyecek tedbirleri acilen almaları çağrısında bulundu.
Tunç, terör örgütü PKK iltisaklı kişilerin, Fransa'nın Strazburg şehrinde bulunan AİHM binasına zorla girmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Strazburg'ta terör örgütü PKK yandaşlarının AİHM binasına zorla girerek terör propagandası yapma girişimine engel olunmaması bir skandaldır." değerlendirmesinde bulunan Tunç, Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası kuruluşların terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın propagandasına izin verilmesinin hukuksuzluk olduğunu vurguladı.
Adalet Bakanı Tunç, "Avrupa ülkeleri, gösteri ve ifade özgürlüğü adı altında gerçekleştirilen terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerini önleyecek tedbirleri acilen almalı, ülkelerinde gerçekleşen hukuksuzluklara son vermelidir." ifadelerini kullandı.
Strazburg'ta terör örgütü PKK yandaşlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binasına zorla girerek terör propagandası yapma girişimine engel olunmaması bir skandaldır.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) August 3, 2023
Avrupa Birliği başta olmak üzere Uluslararası kuruluşların terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın...
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