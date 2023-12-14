"Vatandaşımızın hukukuna sahip çıkmak görevimizdir"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satırbaşları:

(Kuryenin ölümüne yol açan kaza) Hiçbir vatandaşımızın, bir yabancı karşısında hakkının, hukukunun kaybedilmesine kesinlikle müsaade etmeyiz.

Bizim önceliğimiz vatandaşımızdır. Vatandaşımızın hakkını, hukukunu korumak bizim vazifemizdir. Bu süreç içerisinde biz Somali adli makamlarıyla da görüşmeleri gerçekleştirdik, önümüzdeki günlerde de sanığın Türkiye'ye gelmesi söz konusu olacak