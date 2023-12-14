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"Vatandaşımızın hukukuna sahip çıkmak görevimizdir"
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14 Aralık 2023 Perşembe 11:11:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 11:11:00

"Vatandaşımızın hukukuna sahip çıkmak görevimizdir"

Kaynak: AA

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Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Vatandaşımızın hukukuna sahip çıkmak görevimizdir.' dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satırbaşları:

(Kuryenin ölümüne yol açan kaza) Hiçbir vatandaşımızın, bir yabancı karşısında hakkının, hukukunun kaybedilmesine kesinlikle müsaade etmeyiz.

Bizim önceliğimiz vatandaşımızdır. Vatandaşımızın hakkını, hukukunu korumak bizim vazifemizdir. Bu süreç içerisinde biz Somali adli makamlarıyla da görüşmeleri gerçekleştirdik, önümüzdeki günlerde de sanığın Türkiye'ye gelmesi söz konusu olacak

Etiketler : adalet bakanı yılmaz tunç canlı
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