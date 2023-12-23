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23 Aralık 2023 Cumartesi 13:47:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 13:47:00

Bakan Tunç: Terörü yok edinceye kadar mücadelemiz sürecektir

Kaynak: AA

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Terör örgütleriyle mücadelemizden taviz vermeden büyük bir kararlılık içerisinde, terörü yok edinceye kadar mücadelemiz sürecektir." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'da Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen Ceza İnfaz Kurumları Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan 6 askerin isimlerini okuyarak, yüreklerinin dağlandığını söyledi.

Kahramanlara Allah'tan rahmet, yaralı 6 askere de şifa dileyen Bakan Tunç, şöyle konuştu:

"Terör örgütleriyle mücadelemizden taviz vermeden büyük bir kararlılık içerisinde, terörü yok edinceye kadar mücadelemiz sürecektir. Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurmak isteyen terör örgütleri ve onların maşaları hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklar. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen, ülkemizin, devletimizin güvenliğini tehdit eden, milletimizin huzurunu, birlik, beraberliğini bozmak isteyen şer şebekeleriyle ve terör örgütleriyle devletimiz, güvenlik güçlerimiz mücadelesini sürdürmeye devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da her defasında ifade ettiği gibi 'Terör örgütüne güneyimizde bir devlet kurdurmayacağız' demesinden sonra Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Pençe Kilit operasyonlarıyla, sınır ötesi operasyonlarla önemli bir mücadele yapılıyor. Ve bu mücadelede şehitler de veriyoruz. Ülkemiz için, milletimizin, çocuklarımızın geleceği için canlarını feda eden kahramanlarımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Onları tekrar minnetle yad ediyoruz. Ve bu mücadelede onlara kolaylıklar diliyoruz. Bir kez daha şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Etiketler : yılmaz tunç terör örgütleri terör
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