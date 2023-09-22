Bakan Tunç: Hep önce insan demeye devam edeceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hep önce insan demeye devam edeceğiz. 21 yıllık uygulamalarımızla da insanı yaşatacak sosyal ve ekonomik projelere ağırlık verdik. Bundan sonra da inşallah yeni dönemde insanımızı güçlendirmek için eğitimden, kültürden sosyal politikalara çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

Bakan Tunç, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ile görüştü. Daha sonra parti binasında düzenlenen "Teşkilat İstişare Toplantısı"nda partililerle bir araya gelen Tunç, burada yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Demokrasinin standartları anlamında çok mesafeler aldıklarını aktaran Tunç, Türkiye'de temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri kaldırdıklarını söyledi.

AK Parti'nin milletin talebiyle kurulduğunu kaydeden Tunç, "21 yıldır iktidardayız. Nereden nereye geldiğimiz, ülkemizi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde nasıl geliştirdiğimiz, demokrasinin standartlarını nasıl yükselttiğimiz ortada. İşte bu karşılıklı güven, 21 yıllık başarı. 21 yıl önce Diyarbakır nasıldı, bugün nasıl? Milyarlarca yatırıma sahne olmuş bir vilayetimiz." diye konuştu.

Bakan Tunç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Diyarbakır'da biraz önce kapatılan cezaevini, o nezarethaneleri, görüşme odalarını ziyaret ettik. Nereden, nereye geldik? O cezaevlerinde tabela vardı, 'Sadece Türkçe konuşacaksın. Oğlunla ana dilinde konuşamazsın.' diye. Çocuğuyla cezaevine gittiğinde kendi diliyle konuşamazdı insanlar. Siyaset, propaganda yapamazdı. Seçim sathı mailinde istediği dille şimdi konuşabiliyor. O görüşmelerde istediği dille konuşabiliyor. Hatta öyle bir imkanlar çoğaldı ki şimdi görüntülü konuşmalar. İşte TRT Kurdi'den tutun da Kürtçe enstitü kurulmasına, ana dilde savunmaya varıncaya kadar. Tüm bunlar Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti iktidarının ve şimdi Cumhur İttifakı'nın destekleriyle uygulamalarıyla gerçekleştirildi."

"İNSANIMIZIN REFAHINI ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞTIK"



Çok mesafe aldıklarını, bundan sonra da geriye gidişe hiçbir zaman müsaade etmeyeceklerini dile getiren Tunç, doğru adımlarla "hep ileri" diyeceklerini, doğru adımları atmaya devam edeceklerini bildirdi.

Deprem bölgesindeki 11 vilayette çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini, bundan sonra da afet riskine karşı dayanıklı şehirler üretmek için gece gündüz bir çalışmanın olunduğuna dikkati çeken Tunç, bu anlamda birinci önceliklerinin deprem olduğunu anlattı.

İnsanları hiçbir zaman ihmal etmeyeceklerini vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:

"Hep önce insan demeye devam edeceğiz. 21 yıllık uygulamalarımızla da insanı yaşatacak sosyal ve ekonomik projelere ağırlık verdik. Bundan sonra da inşallah yeni dönemde insanımızı güçlendirmek için eğitimden, kültürden sosyal politikalara çalışmalara devam edeceğiz. 21 yılda Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hep insanı güçlendirmek, insanımızın refahını artırmak için çalıştık."

En önemli hususun adalet ve adalete güven olduğunu kaydeden Tunç, özellikle adalete güveni sarsmak için birtakım kara propagandaların sosyal medyada yayılmaya çalışıldığını, bunlara fırsat vermeyeceklerini vurguladı.

"Özellikle sosyal medya üzerinden yabancı karşıtlığı yapmak isteyen, sahte görüntülerle de bunu yaymaya çalışan, yalan haberlerle dezenformasyonla beyin yıkamaya çalışan o kişilerle ilgili tespitler zaten yapılmaya devam ediyor. Bundan sonra da yapılmaya devam edecek." ifadelerini kullanan Tunç, bu ülkenin huzurunu ve kardeşliğini bozmaya yeltenenlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceklerini, bu konudaki çalışmalara emniyetiyle yargısıyla devam edeceklerini aktardı.

"MİLLETİMİZİN HUZURU BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN"



Temel hak ve özgürlükler noktasındaki ilerlemeyi de hep sürdüreceklerini kaydeden Tunç, şu değerlendirmede bulundu:

"Hukuk durağan değildir. Yeni ihtiyaçlara yönelik özellikle önümüzde yargı reformu strateji belgeleri ile insan hakları eylem planları ile yeni ihtiyaçlara göre kendi insanımız için, Avrupa istediği için değil, bunları yapmaya devam edeceğiz. İnsan haklarının standartlarını daha da yükseltmenin, demokrasimizi daha da güçlendirmenin gayreti içerisinde olacağız. Tabii ki Türkiye'yi terörden arındırma mücadelemiz devam ediyor, bu anlamda hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Milletimizin huzurunu bozmak isteyen hangi terör örgütü olursa olsun bunları temizleme noktasındaki gayretimizden, kararlılığımızdan taviz vermeyeceğiz. Milletimizin huzuru bizim için önemli olan. Milletimizin topyekun güvenliği, hangi ırktan, dinden, dilden olursa olsun, topyekun birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek inşallah yolumuza devam edeceğiz."

Bakan Tunç, terörün, kadına şiddetin, çocuk istismarının, uyuşturucunun olmadığı, milletin huzurunu bozan kötü alışkanlıkların, kötü davranışların en asgari düzeye indiği huzurlu bir geleceği hep beraber inşa edeceklerini dile getirdi.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Dış politikada Sayın Cumhurbaşkanı'mızı zaten takip ediyorsunuz. İşte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yine yaptığı konuşmada, dünyada adaleti, barışı, mazlumu savunan kaç lider var? O kürsüden, 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyebilen ikinci bir lider çıkabildi mi bugüne kadar? Çıkmadı. Her genel kurul toplantısında bunları bütün dünyanın gözü önünde haykırabilen, dünyada adaleti, hakkaniyeti savunan Sayın Cumhurbaşkanı'mızla da gurur duyuyoruz, Türkiye eksenini oluşturan bir liderimiz. Milletimizle beraber artık dünyadaki özellikle çevremizde arabulucu rolü üstlenen hakkaniyetli, dengeli dış politikasıyla inşallah Türkiye Yüzyılı'nda güçlü, lider bir ülkeyi inşa etmenin gayreti içerisinde olacağız. Pandemiye, depreme, çevremizdeki sıkıntılara rağmen 5 yıllık bir istikrar sürecini yakaladık. Şimdi onun tecrübesiyle Cumhurbaşkanlığının 2. dönemine başladık. Türkiye Yüzyılı'nın da başlangıcındayız. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü 29 Ekim, işte önümüzdeki 1 ay içerisinde Cumhuriyet Bayramı'nda 100 yılı tamamlamış olacağız. Geride kalan 100 yıllık bir tecrübemiz var. Bundan sonra da iktidarda hep sizin sesiniz olmaya devam edeceğiz. AK Parti'nin en önemli özelliği ve 21 yıldan bu yana her seçimde açık ara birinci olmasının sebebi iktidarda milletin sesi olmasıdır. Milleti temsil etmesidir ve milleti ile beraber bu noktaya gelmesidir. Bundan sonra da milletimizden kopmadan, çünkü hep milletimiz bize destek verdi, milletimize borçluyuz. Biz burada bu mikrofondan konuşabiliyorsak sizler sayesindedir."

Toplantıya, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz da katıldı.