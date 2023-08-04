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Bakan Tunç: Halkın doğrudan yürütmeyi belirlediği bir sistemi Anayasamıza getirdik
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04 Ağustos 2023 Cuma 21:30:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2023 Cuma 21:30:00

Bakan Tunç: Halkın doğrudan yürütmeyi belirlediği bir sistemi Anayasamıza getirdik

Kaynak: AA

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Anayasamızda özellikle Cumhuriyetimizi güçlendiren, demokratik hukuk devleti niteliğini daha da yükselten hükümet sistemi değişikliğiyle, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle halkın doğrudan doğruya yürütmeyi belirlediği bir yönetim sistemini Anayasamıza getirdik." dedi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde konuşan Tunç, mezun olduğu fakültenin önünde Adalet Bakanı olarak mezun öğrencilerle birlikte olmak ve bu mutlu günlerini paylaşmaktan onur ve gurur duyduğunu söyledi.

Tunç, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarındaki kanunlaştırma çalışmalarında İÜ Hukuk Fakültesi hocalarının büyük görevler yaptığını, fakültenin Cumhuriyet'in kuruluşunda da emeği olduğunu anlattı.

Kanunlaştırma çalışmaları anlamında fakültenin sadece hukuk biliminin öğretildiği bir mekan olmadığını, buranın aynı zamanda hukukun inşa edildiği, üretildiği bir merkez olduğunu vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:

"80 yıldır uyguladığımız, yine geçmişte İstanbul Hukuk hocalarının redakte ettiği, ürettiği o temel kanunlarımızın artık günümüzde gelişen ihtiyaçlara cevap vermediği görülünce, son 21 yılda yeniden kanunlaştırma, güncelleme, uyum çalışmaları süreci içerisinde temel kanunlarımızın daha da gençleştirilmesi anlamındaki çalışmalara da yine İÜ Hukuk Fakültesinin çok kıymetli öğretim üyeleri bizlere komisyonlarda, Genel Kurul aşamalarında katkı sağladılar. Bundan sonra da yine İstanbul Hukuk'tan hocalarımızdan, akademisyenlerimizden katkı beklemeye devam edeceğiz."

Türkiye'nin son yıllarda "sessiz devrim" sayılabilecek hukuk reformlarına imza attığını kaydeden Tunç, kendilerinin yasama süreci içerisinde, halkın ise yaşayarak buna tanık olduğunu söyledi.

Bakan Tunç, ilerleme, demokratikleşme, insan hakları alanındaki özgürlüklerin gelişmesi ve bu alanda engel koymak isteyenlerle mücadele konusundaki çalışmalarına taviz vermeden devam edeceklerini anlattı.

Çok sayıda reform gerçekleştirdiklerini ve temel kanunların tamamını bu çağa uyarladıklarını aktaran Tunç, hukuki düzenlemeleri vatandaşların ihtiyacına cevap verecek hale getirmenin gayreti içerisinde olduklarını vurguladı.

Tunç, Anayasa'da yer almayan birçok hususu anayasa değişiklikleriyle hayata geçirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Kadın hakları, çocukların korunması, yaşlılar, engelliler, tüm bunlar Anayasamızda son dönemde yerini alan hususlardı. Özellikle yargının vesayetçi anlayıştan kurtularak hukukun üstünlüğüne uygun bir şekilde karar verebilmesi adına da Anayasamızda ihtiyaç olan maddeleri milletimizin desteğiyle değiştirdik. Yargı birliğini sağladık. Askeri yargının kaldırılmasını gerçekleştirdik. Anayasa Mahkemesinin, Hakimler ve Savcılar Kurulunun yapısını daha demokratik, hukuk devleti ilkelerine uygun hale getirdik. Anayasamızda 'darbeciler yargılanamaz' ve sıkıyönetim maddeleri vardı, bunları kaldırdık. Anayasamızda özellikle Cumhuriyetimizi güçlendiren, demokratik hukuk devleti niteliğini daha da yükselten hükümet sistemi değişikliğiyle, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle de halkın doğrudan doğruya yürütmeyi belirlediği bir yönetim sistemini Anayasamıza getirdik."

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için başsağlığı dileklerini ileten Tunç, depremde ailesini kaybeden ve fakülteden mezun olan Nehir Karakuş'u tebrik etti.

Bakan Tunç, dereceyle mezun olan öğrencilere diplomalarını verdi.

Törene, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, İÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Ekmekçi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı Doç. Dr. Saadet Yüksel ve mezun öğrencilerin aileleri katıldı.

Etiketler : yılmaz tunç adalet bakanı anayasa
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