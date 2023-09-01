Bakan Tunç: Bütün siyasi partiler yeni anayasa için mutabık

Bakan Tunç'un konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bütün siyasi partiler Meclis'te grubu bulunan bulunmayan herkese yeni anayasanın yapılması hususunda mutabık. Tabi burada önemli olan bir uzlaşmanın sağlanması ki bu uzlaşmayı sağlamak zorundayız. Tüm siyasi partilerin bu millete olan borcu. Tabi biz bunda öncülük yapmak istiyoruz

Artık 'Türkiye Yüzyılı'ndayız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizin de ikinci kabinesi. İlk hedefimiz, Türkiye Yüzyılına yaraşır bir yargı reformu stratejisini ortaya koymak.

BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASAL GÜVENCE



Bu teklif seçimlere gitmeden önce Meclis gündemine gelmişti. Anayasa teklifimize Meclis Komisyonu'nda itirazlar var.

Yeni yasama yılında ilk işlerimizden biri bu olacak. İnşallah başörtüsüne anayasal güvence ve ailenin korunmasıyla ilgili maddeleri hayata geçireceğiz.

ZORUNLU ARA BULUCULUK DÖNEMİ



8. Yargı Paketinde zorunlu ara buluculuk sistemini genişlettik. Bunlar da kira, kat mülkiyeti, komşuluk hukuku, tarımsal hizmet gibi konular.

TOPLAM 494 BAŞVURU YAPILDI



Bugün itibari ile uygulama başladı. Uygulamaya baktığımız zaman bugün itibari ile son rakamları aldım bir gün boyunca ne kadar başvuru olmuş bu uyuşmazlıklar bakımından toplamda 494 başvuru olmuş. Bu dava türlerinde kira uyuşmazlıklarından kaynaklanan 438 başvuru arabulucuya gitmiş. Kat mülkiyeti anlaşmazlıklarında 32, komşuluk hukuku anlaşmazlıklarından 4 başvuru yapıldı. Hem yargı işi günü azaltan hem de tarafların daha barışçıl dostane ve az masrafla daha hızlı sonuç almasını sağlayan bir sistem. Kapsamını yeni dönemde daha da genişletebiliriz yargı reformu strateji bölgelerinde insan hakları eylem planları hazırlanırken bazı dava türleri bakımından bu uygulamalar genişletilebilir bunlardan bir tanesi aile hukuyla ilgili.

Bu sistem yargının iş yükünü azaltacak, hızlı sonuç alınabilecek.

Aile hukuku önemli. Türkiye Adalet Akademimiz bir sempozyum düzenleyecek. Bu sempozyumlardan biri de aile hukuku ile ilgili. Yine aile hukuku ile ilgili önemli isimleri sempozyuma davet edeceğiz. Aile Bakanlığımızla da istişaredeyiz.

Boşanma ve tazminat konularını ayrı değerlendirebiliriz. Ama bu kesin değil, sempozyumdan çıkan sonuçlara göre hareket edeceğiz.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ DAVALAR



Deprem bölgesini sürekli ziyaret ediyoruz. Oralardaki çalışmaları yerinde takip ediyoruz. Tüm bakanlarımız kendi alanlarında incelemeler yapıyor.

Özellikle deprem anından itibaren Adalet Bakanlığımız 7/24 bir kriz merkezi kurdu. Öncelikle orada yapılması gereken delil tespitleriydi. Kimler sorumluysa ceza anlamında yargı gerekli kararları verecektir.

Deprem bölgesinde ilk etapta 974 hakim ve savcı görevlendirdi. 538 adli tıp personeli, 750 bilirkişi görevlendirdik. Toplamda 984 bilirkişi görevlendirdik. Karot örnekleri alındı.

Hasar tespitine karşı açılan davalar var. Toplamda 27 bin 124 dava açıldı. Adli yıl da başladı, yargılama süreci hızlandırılacak.