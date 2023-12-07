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07 Aralık 2023 Perşembe 11:22:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 11:22:00

Bakan Tunç: Bebeklerin katledildiği bir dünyada insan haklarından bahsetmek mümkün değil

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Adalet Bakanı Tunç, "Bebeklerin katledildiği bir dünyada insan haklarından bahsetmek mümkün değil." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Adalet Bakanı Tunç, "Bebeklerin katledildiği bir dünyada insan haklarından bahsetmek mümkün değil." dedi.

Bakan Tunç, "BM Soykırım Sözleşmesi'ndeki bütün unsurların gerçekleştiğini görüyoruz. Burada insanlık ve savaş suçu işlendiği bütün dünyanın da kabulü aslında." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : yılmaz tunç israil gazze
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