"Bebeklerin katledildiği bir dünyada insan haklarından bahsetmek mümkün değil"

Bakan Tunç: Bebeklerin katledildiği bir dünyada insan haklarından bahsetmek mümkün değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Adalet Bakanı Tunç, "Bebeklerin katledildiği bir dünyada insan haklarından bahsetmek mümkün değil." dedi.

Bakan Tunç, "BM Soykırım Sözleşmesi'ndeki bütün unsurların gerçekleştiğini görüyoruz. Burada insanlık ve savaş suçu işlendiği bütün dünyanın da kabulü aslında." ifadelerini kullandı.

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