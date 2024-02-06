Bakan Tunç: Terör saldırısına ilişkin 34 gözaltı var

Bakan Tunç: Terör saldırısına ilişkin 34 gözaltı var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları;

Polislerin GBT kontrolü sırasında terörist oldukları anlaşılınca kaçmak istiyorlar. Polislerimizle girilen çatışma neticesinde iki terörist etkisiz hale getiriliyor.

4 vatandaşımızdan birisi hastanede vefat etti. Yaralanan 3 polisimiz ve yaralı olan vatandaşlarımızın sağlık durumu iyi.

Bir başsavcı ve 5 savcı soruşturmayı yürütüyor, 34 gözaltı var.

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