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Bakan Tunç: Terör saldırısına ilişkin 34 gözaltı var
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06 Şubat 2024 Salı 17:06:00 - Güncelleme:06 Şubat 2024 Salı 17:06:00

Bakan Tunç: Terör saldırısına ilişkin 34 gözaltı var

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Bir başsavcı ve 5 savcı soruşturmayı yürütüyor, 34 gözaltı var." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları;

Polislerin GBT kontrolü sırasında terörist oldukları anlaşılınca kaçmak istiyorlar. Polislerimizle girilen çatışma neticesinde iki terörist etkisiz hale getiriliyor.

4 vatandaşımızdan birisi hastanede vefat etti. Yaralanan 3 polisimiz ve yaralı olan vatandaşlarımızın sağlık durumu iyi.

Bir başsavcı ve 5 savcı soruşturmayı yürütüyor, 34 gözaltı var.

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Etiketler : Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıklama çağlayan adliyesi
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