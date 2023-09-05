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05 Eylül 2023 Salı 10:29:00 - Güncelleme:05 Eylül 2023 Salı 10:29:00

Bakan Tekin özel okullarla ilgili kararı duyurdu: Garantisini aldık

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Son Dakika Haberleri.. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık."

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