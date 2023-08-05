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05 Ağustos 2023 Cumartesi 21:30:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2023 Cumartesi 21:30:00

Bakan Tekin, İstanbul'da öğretmenlerle buluştu

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmenler Odası Buluşmaları" kapsamında İstanbul'da öğretmenlerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmenler Odası Buluşmaları" kapsamında İstanbul'da öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin, Sabancı Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, eğitim öğretim süreçlerinde alacakları kararlara öğretmenleri dahil etmek istediklerini belirterek, bu nedenle öğretmenlerle bir araya geldiklerini aktardı.

Öğretmenlerle dertleşmek ve sahada karşılaşılan sorunlara ilişkin istişarelerde bulunmak için sık sık bir araya geleceklerini belirten Tekin, öğretmenlerden gelen görüş ve önerileri memnuniyetle değerlendireceklerini dile getirdi.

Bakan Tekin, yapamayacakları bir şey için vaatte bulunmadıklarını ve bulunmayacaklarını vurgulayarak, söz verdikleri bir konuyu da mutlaka yerine getirmek için gece gündüz çalışacaklarını belirtti.

Bakanlık olarak yeni dönemde eğitim politikalarına yön verecek bir dizi çalışma başlattıklarını da kaydeden Tekin, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde bir değişiklik yaptıklarını hatırlatarak, öğretmen yetiştirme sürecinden ortaöğretime, mesleki eğitimden eğitim öğretim ortamlarının geliştirilmesine bir dizi çalışmanın içinde olduklarını anlattı.

Tekin, toplantıya katılan öğretmenlere söz vererek, eğitim alanındaki görüş, öneri ve beklentilerini dinledi.

"DERDİMİZ AYNI, MEMLEKET SEVDASI HEPİMİZDE"

Bakan Tekin, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda da "Bu ayki 'Öğretmenler Odası Buluşmaları'nı Sabancı Öğretmenevi'nde yaptık. İnanılmaz keyifli bir sohbetti. Davetimize icabet eden herkese içtenlikle teşekkür ederim. Ödevlerimizi not ettik. Derdimiz aynı, memleket sevdası hepimizde. Niyetimiz hayır, akıbet de hayır olur inşallah. İyi ki varsınız, sizi gerçekten çok seviyorum. 'Türkiye Yüzyılı' ancak bu şekilde inşa edilebilir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : bakan tekin meb öğretmenler
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