Bakan Tekin: En büyük arzumuz çocuklarımızın okuma becerilerinin gelişmesidir
Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Çocuklarımızın mümkün olduğunca dinlenerek, dinlenirken de okuyarak vakit geçirmelerini arzu ediyoruz. En büyük arzumuz, çocuklarımızın okuma becerilerinin gelişmesidir." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sincan Şehit Ahmet Gözütok İlkokulu'nda yarıyıl karne dağıtım töreninde konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Çocuklarımızın mümkün olduğunca dinlenerek, dinlenirken de okuyarak vakit geçirmelerini arzu ediyoruz. En büyük arzumuz, çocuklarımızın okuma becerilerinin gelişmesidir." ifadelerini kullandı.
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