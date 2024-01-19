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19 Ocak 2024 Cuma 10:12:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 10:12:00

Bakan Tekin: En büyük arzumuz çocuklarımızın okuma becerilerinin gelişmesidir

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Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Çocuklarımızın mümkün olduğunca dinlenerek, dinlenirken de okuyarak vakit geçirmelerini arzu ediyoruz. En büyük arzumuz, çocuklarımızın okuma becerilerinin gelişmesidir." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sincan Şehit Ahmet Gözütok İlkokulu'nda yarıyıl karne dağıtım töreninde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Çocuklarımızın mümkün olduğunca dinlenerek, dinlenirken de okuyarak vakit geçirmelerini arzu ediyoruz. En büyük arzumuz, çocuklarımızın okuma becerilerinin gelişmesidir." ifadelerini kullandı.

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Etiketler : yusuf tekin karne tören
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