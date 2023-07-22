Bakan Tekin: Eğitim seferberliği ilan edip elimizi taşın altına sokmalıyız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da açılan hayır çarşısına ilişkin, "Deprem bölgesindeki 11 ilde toplam 50 bine yakın kurs açılmış durumda ve bu kurslarda 650 binin üzerinde kursiyerimiz bizden sertifika aldı. Bugün bu arkadaşlarımızın ürünlerini hep beraber göreceğiz." dedi.

Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı ile Şule Yüksel Şenler Vakfı işbirliğinde Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde kurulan "Deprem Bölgesi Gönülden Gönüle Kardeşlik Köprüsü Hayır Çarşısı"nın açılışına katıldı.

Burada konuşan Bakan Tekin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle anarken, yakınlarına da başsağlığı dileklerini iletti.

Milli Eğitim Bakanlığının, eğitim öğretimi dört duvar arasındaki okullarla sınırlamadığını dile getiren Tekin, sürecin sadece öğrenci ve öğretmenlerle yürütülemeyeceğini bu etkinlikle bir kez daha ortaya koyduklarını söyledi.

Tekin, eğitim mevzusunun yediden yetmişe tüm toplumu ilgilendirdiğini belirterek, "Hep beraber, bütün toplum olarak toplumsal bir eğitim seferberliği ilan edip, hepimiz elimizi taşın altına sokmak durumundayız. Bugün burada açılışını yaptığımız etkinliğimiz de aslında Milli Eğitim Bakanlığının bu misyonundan hareketle yapılmış bir etkinlik." diye konuştu.

Eğitim yaklaşımlarına dikkati çeken Tekin, "Bakanlık olarak eğitimi, toplumun en kılcal damarlarına kadar ulaşabilecek, toplumun en çözülmesi zor problemlerinde devreye girebilecek bir sektör olarak görüyoruz ve kendimizi bu sorumluluğun bilinciyle hareket eden bir kitle olarak tanımlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tekin, benzer sosyal sorumluluk projelerinin süreceğini belirterek, toplumun tüm kesimlerinden eğitim sürecine destek vermelerini, eğitim seferberliğinin bir parçası olmalarını istedi.



Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde örgün eğitim çağı dışındaki bireylere hitap eden birimlerin de bulunduğunu vurgulayan Tekin, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, halk eğitim merkezleri ve diğer mesleki eğitim verilen birimlerin canlı ve işlek bir mekanizmayı oluşturduğunu kaydetti.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün faaliyetlerine işaret eden Tekin, "Deprem bölgesindeki 11 ilde toplam 50 bine yakın kurs açılmış durumda ve bu kurslarda 650 binin üzerinde kursiyerimiz bizden sertifika aldı. Bugün bu arkadaşlarımızın ürünlerini hep beraber göreceğiz." diye konuştu.

Tekin, Şule Yüksel Şenler Vakfına ve vakıfta emeği geçen hayırseverlere teşekkür ederek, birlikte böyle bir etkinlik yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Depremden etkilenen 11 il için ayrı ayrı stantların yer aldığı hayır çarşısını gezen Tekin, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öğreticilerinden eğitim alan afetzede kursiyerlerin hazırladığı ürünleri inceledi.