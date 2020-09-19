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19 Eylül 2020 Cumartesi 10:29:00 - Güncelleme:19 Eylül 2020 Cumartesi 10:29:00

Bakan Süleyman Soylu'dan Gaziler günü mesajı: Kurucusu gazi, Millet Meclisi gazi, milleti gazi olan bu ülkenin devleti de gazidir

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında yaptığı açıklamada 'Kurucusu gazi, Millet Meclisi gazi, milleti gazi olan bu ülkenin devleti de gazidir' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajına, "En çok da 'Vatan' diye çarpıyor kalbimiz. Şehadete 'vuslat' nazarıyla bakan, gazayı hayat tarzı olarak bellemiş zihinlere sahibiz." sözleriyle başlayan Soylu, gazilik ruhunun, tarih sahnesinde var olduğu günden bu yana inancı ve vatanı uğruna omuz omuza mücadele etmeyi şiar edinmiş Türk milletinin milli karakteri olduğunu bildirdi.

Bu köklü gazilik geleneği ve ruhundan aldığı yüksek ahlak sayesinde aziz milletin 21. yüzyıldaki gazilerinin sadece kendi vatanı, bayrağı ve inancı için değil, yeryüzündeki tüm mazlumlar için de umut olduğunu, onların duasını aldığını belirten Soylu, şunları kaydetti:

"İnancımız odur ki petrol için, para için, silah ticareti ve daha pek çok maddi amaç için geleceği karartılan, terör-göç-uyuşturucu üçgenine hapsedilmek istenen dünyada bizim gazilerimiz ve gaza anlayışımız, insanlık için umut olmaya devam edecektir. Esasen kurucusu gazi, Millet Meclisi gazi, milleti gazi olan bu ülkenin devleti de gazidir. Türkiye'nin bugün sınırları dışındaki 60'ın üzerindeki ülkeye AFAD'ıyla, Kızılay'ıyla uzattığı yardım eli, devletimizin de gazi ruhundan aldığı ilhamın eseridir. Bu düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu topraklar üzerinden gelmiş geçmiş tüm gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Gaziler Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal etmiş olanlara Cenabıhak'tan rahmet, şifa bekleyenlere acil şifalar diliyorum."

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