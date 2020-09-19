Bakan Süleyman Soylu'dan AYM'ye eleştiri: Allah hepsini bir fotoğrafta göstermeyi nasip etti
Kaynak: Akşam
AYM'nin aldığı bir kararı eleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sözlerinin ardından aynı cephede toplananları işaret ederek 'Çok hoşuma gitti. Kimlerin Anayasa Mahkemesi'ni savunduğunu gördüm. Allah hepsini tek fotoğrafta görmeyi nasip etti' ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi'ne ilişkin söylediği sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Soylu, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bir kararla ilgili söylediği sözlerden sonra yaşananlarla ilgili, "Bir ülkenin Cumhurbaşkanı bütün kurumları sabahtan akşama kadar eleştirilirken, anayasa mahkemesinin aldığı kararları eleştirelemez diye bir şeyi söz konusu değildir.' dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bir kararla ilgili söylediği sözlerden sonra yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen gün Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir söz söyledim. Çok hoşuma gitti. Kimlerin Anayasa Mahkemesi'ni savunduğunu gördüm. Bu devlete 'katil' diyenler ve Anayasa Mahkemesi tarafından 'siz katil deme hürriyetine sahipsiniz' diyenler, yıllardan beri bu ülkenin değerlerini yermek isteyenler hepsi bir cephe oldular, hepsini Allah bir fotoğrafta göstermek nasip etti" dedi.
Soylu ayrıca, "Bir ülkenin Cumhurbaşkanı bütün kurumları sabahtan akşama kadar eleştirilirken, anayasa mahkemesinin aldığı kararları eleştirilemez diye bir şeyi söz konusu değildir" diye de ekledi
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