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12 Temmuz 2020 Pazar 08:53:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2020 Pazar 08:53:00

Bakan Soylu'nun acı günü... Kayınpederi hayatını kaybetti

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç vefat etti. 81 yaşındaki Dinç'in cenazesi bugün Bafra'da kılınacak namazın ardından aile kabristanlığına defnedilecek.

Samsun'un Bafra ilçesinde dün gece rahatsızlanan Metin Dinç, getirildiği Bafra Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Babasının vefat haberini alan Bakan Soylu’nın eşi Hamdiye Soylu, uçakla Ankara’ya geldi. Buradan karayolu ile Bafra Devlet Hastanesine gelen Bakan Soylu’nun eşi büyük üzüntü yaşadı.

Hayatını kaybeden Metin Dinç’in cenazesi bugün Bafra Yıldırım Beyazıt Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kayınpederinin vefat haberini duyan İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan ve çok sayıda partili Bafra Devlet Hastanesine geldi.

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