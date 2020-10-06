PKK/KCK'ya ağır darbe! 89 şüpheli yakalandı

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06 Ekim 2020 Salı 10:55:00 - Güncelleme:06 Ekim 2020 Salı 11:29:00

Bakan Soylu: PKK/KCK şehir yapılanması soruşturması kapsamında 89 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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Bakan Soylu, PKK/KCK şehir yapılanması soruşturması kapsamında haklarında gözaltı karar verilen 105 şüpheliden 89'unun yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanması soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 105 şüpheliden 89'unun yakalandığını belirtti.

Bakan Soylu, son bir ayda 15, yılbaşından bugüne kadar ise 87 sözde üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları:

"Yıl içerisinde 87 sözde üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini, bunlardan kırmızı listeden 4, mavi listeden 1, turuncu listeden 5, gri listeden 5 olmak üzere toplamda 15 sözde üst düzey teröristin ise son bir ayda etkisiz hale getirildi."

"İkna çalışmalarımız, teslim çağrılarımız dağdaki her örgüt mensubu için köprüden önce son çıkıştır."

"Yılbaşından bugüne kadar 187 kişi dağdan indi. Bunların 15'i kendiliğinden, 172'si ise ikna yöntemiyle teslim oldu."

Ayrıntılar geliyor...

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