  • BIST
    1393.24
  • Dolar
    8,1813
  • Euro
    9,7713
  • Altın
    457,6560
İstanbul
4 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Emine Erdoğan'dan Umman Sultanı Heysem Bin Tarık'ın eşine mektup
Bakan Soylu'dan NASA yarışmasındaki Van Gölü fotoğrafı için destek çağrısı
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada yaşanan gelişmeler
Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı
Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı
Türkiye'den Endonezya'ya taziye mesajı
'Paslaşmayan tecrübesiz golcüler gibi'
11 Nisan 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
TSK'dan Libya Deniz Kuvvetleri personeline eğitim
Emeklilerden Başkan Erdoğan'a teşekkür
ABD'den Rusya'ya Ukrayna uyarısı!
Emine Erdoğan'dan destek çağrısı: Oylar Van Gölü'ne
Türkiye'den Donbas açıklaması
Fransa Başbakanı Cezayir'e ziyaretini iptal etti
Murat da pozitif
Merhamet polemiği
Göz teması kuran kamera
Oyunculuk oyun kurmak gibi
Çanakkale'de inzivada
Sunucuydu şimdi sepetçi
Klarnetli emniyet
Bu heykeller gönül gözüyle yapıldı
Tek başlarına yaşıyor virüsten korkmuyorlar
Ramazan ayında salgına yönelik hangi önlemler alınacak?
12 Nisan 2021 Pazartesi 00:19:00 - Güncelleme:12 Nisan 2021 Pazartesi 00:21:00

Bakan Soylu'dan NASA yarışmasındaki Van Gölü fotoğrafı için destek çağrısı

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında finale kalan, uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı için destek istedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mavisiyle, doğasıyla; sadece yeryüzünden görünen eşsizliğiyle değil aynı zamanda uzaydan görünen güzelliğiyle Van Gölü'müz, NASA'nın online yarışmasında finale kaldı." ifadesini kullandı.

Yarışmanın yapıldığı internet sitesinin linkini ve "#VanGölünüOyla" etiketini paylaşan Soylu, Van Gölü fotoğrafı için destek çağrısında bulundu.

Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu nasa van gölü fotoğrafı yarışma
Şarkılarım ticari kaygıdan uzak

Şarkılarım ticari kaygıdan uzak
Alba'nın tercihi Türk markası

Alba'nın tercihi Türk markası
O görüntüler sonrası gerildik

O görüntüler sonrası gerildik
Tamirci tarafından dolandırılmış

Tamirci tarafından dolandırılmış
Beyaz Show geri dönüyor

Beyaz Show geri dönüyor
Kibariye'ye ilk müdahale havada oldu

Kibariye'ye ilk müdahale havada oldu
Güvenimin sarsılmasına tahammül edemem

Güvenimin sarsılmasına tahammül edemem
Üçüncü çocuğu düşünmüyor

Üçüncü çocuğu düşünmüyor
Yedi bin TL hesabında

Yedi bin TL hesabında

EN ÇOK OKUNAN HABERLER