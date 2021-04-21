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21 Nisan 2021 Çarşamba 14:18:00 - Güncelleme:21 Nisan 2021 Çarşamba 14:18:00

Bakan Soylu'dan 'Menderes' göndermesi yapan CHP'li Altay'a: Sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Başkan Erdoğan'a yönelik, 'Umarım sonu Menderes'e benzemesin' sözlerine sert tepki gösterdi. Soylu, 'Vallahi sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında, ülkenin seçilmi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hadsizce tehdit etti.

Altay, Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamasında, darbecilerce idam edilen merhum Adnan Menderese atıfta bulunarak, 'Sonu benzemesin' dedi.

BAKAN SOYLU'DAN SERT TEPKİ: SİZİ 15 TEMMUZ'DAN BETER YAPARIZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Engin Altay'ın sözlerine, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi.

Soylu açıklamasında, 'Tarih fukarası, cahil... Siyasete, demokrasiye, millete inanmayan, hâlâ darbeyi iktidar aracı gören zavallılar... "Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak..." Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız... ifadelerini kullandı.

TEPKİ YAĞDI

NUMAN KURTULMUŞ: KILICINIZIN İKİ TARAFININ DA KESTİĞİ O KARA GÜNLER GERİDE KALDI

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "HaddiniBilEnginAltay" etiketiyle yaptığı paylaşımda şu satırlara yer verdi:

"Yine aynı kafa! Yazıktır. Milletin gönlünde ebedileşmiş Şehit Başbakan Menderes'in sonunu hatırlatmaktan bir türlü vazgeçmiyorlar. Unutmayın! Kılıcınızın iki tarafının da kestiği o kara günler geride kaldı."

ÖMER ÇELİK: MİLLİ İRADEYE SADECE KATLEDİLMEYİ LAYIK GÖREN ZİHNİYET HALA DİRİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milli iradeyi ölümle tehdit edenlere meydan okuyoruz. Elinizden geleni ardınıza koymayın!" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızı 'Menderes'in sonu' ile tehdit edenlere diyoruz ki, buyurun gelin, biz buradayız. Siz 'Menderes'in sonu' diye tehdit edin, biz milli irade diyerek dimdik karşınızdayız."

"Bu ülkede milli iradeye sadece katledilmeyi layık gören zihniyet hala diri. O kadar büyük acılardan sonra hala değişmiyorlar. 'Menderes'in sonu'nu vadediyorlar milli iradeye. Ama milletimiz bu katliam siyasetine geçit vermez. Millet egemenliğine bir daha asla göz dikemezler."

FAHRETTİN ALTUN: MİLLETİ TEHDİT ETMEK İÇİN KULLANDIĞINIZ ENERJİYİ EMPERYALİST PRANGALARINIZDAN KURTULMAK İÇİN HARCAYIN

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu zihniyetin millet iradesine karşı düşmanlığının tarihsel ve patolojik olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan'ın da sonu Menderes'e benzemesin" diyerek açıkça ve alçakça tehdit savuran milli irade düşmanlarına karşı hep ayaktayız. Darbeci zihniyetin zavallıları her daim karşılarında aziz milletimizi bulacaktır.

Bu zihniyetin millet iradesine karşı düşmanlığı tarihsel ve patolojiktir. İsmi Adnan Menderes olmuş Recep Tayyip Erdoğan olmuş fark etmiyor onlar için. Vesayetlerine ve ayrıcalıklarına dokunan herkesi düşman olarak kodluyorlar.

Eski Türkiye hayalleriyle otoriterlik günlerini özleyen, milletimizin tüm değerlerini yerle bir etmek için çırpınan, ülkemizin tüm demokratik kazanımlarını geriye döndürmek için fırsat kollayan darbeci zihniyetin tehditleri anlaşılan hiç son bulmayacak.

Siz kim oluyorsunuz ki sayın Cumhurbaşkanımızı geçmişte idam ettiğiniz merhum Başbakan Adnan Menderes'in sonu ile tehdit etmeye kalkıyorsunuz. Özlediğiniz o günleri çok beklersiniz. Son nefesimize kadar aziz milletimizin iradesi için mücadele edeceğiz.

Darbe ve idam tehditlerinizi siyasi programınızın bir parçası gibi yıllarca tekrarlayıp duruyorsunuz. İşbirliği yaptığınız küresel çeteleri, terör örgütü uzantıları ve vesayet odağı kalıntılarını çok iyi biliyoruz.

15 Temmuz ile birlikte aziz milletimiz kendi iradesini canı pahasına da olsa çiğnetmeyeceğini size ve işbirliği içerisinde olduğunuz küresel çetelere gösterdi. Milletimizi tehdit etmek için kullandığınız enerjiyi emperyalist prangalarınızdan kurtulmak için harcayın.

#HaddiniBilEnginAltay etiketi gündeme oturdu

Başkan Erdoğan'a yönelik skandal ifadeler kullanan CHP Grup Başkanvekili Altay, binlerce sosyal medya kullanıcısının da tepkisiyle karşılaştı.

Twitter'da "#HaddiniBilEnginAltay" etiketi Türkiye'nin en çok konuşulan konuları arasında zirveye yükseldi.

Etiketler : süleyman soylu chp engin altay başkan erdoğan
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