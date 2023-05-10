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10 Mayıs 2023 Çarşamba 18:28:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 18:28:00

Bakan Soylu'dan konuşması sırasında müzik açan CHP standına tepki

Kaynak: İHA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşması sırasında müzik açan CHP standına tepki göstererek "Siz laftan anlasaydınız, bu ülkede 50 yıldır, iktidar olurdunuz" dedi.

Seçim çalışmalarına devam eden İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu, Eminönü Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Bakan Soylu'ya Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, partililer ve vatandaşlar eşlik etti.

"BU ÜLKENİN DAĞLARINDA 29 EKİM 2023 TARİHİNDE BİR TERÖRİST KALMAYACAK"

Terörle mücadele mesajı veren Bakan Soylu, "Bu gece Diyarbakır Lice'de bir operasyon başlattık. 85 terörist vardı, sayı 84'e düştü. Şimdi 3 tane daha teröristin peşindeler. Bu ülkenin dağlarında 29 Ekim 2023 tarihinde bir terörist kalmayacak" dedi.

"İKTİDARA GELDİĞİNİZ İSTANBUL'DA 4 YILDIR BİR ŞEY YAPTIĞINIZ YOK"

Konuşma yaptığı esnada müzik açan CHP standına tepki veren Bakan Soylu, "Siz laftan anlasaydınız, bu ülkede 50 yıldır, iktidar olurdunuz. Laftan anlamıyorsunuz ki? Sizin ağababalarınız Mecliste benimle baş edemedi. Ağababalarınız hepsini gereken her şeyle karşıladık. Laftan anlamıyorsunuz. Siz milletin değerlerinden anlamıyorsunuz ki ayıp ediyorsunuz, yazık ediyorsunuz. Demokrasiye, milleti dinlemeye tahammülünüz yok. İktidara geldiğiniz İstanbul'da 4 yıldır bir şey yaptığınız yok" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından otobüsten inen Bakan Soylu, Mısır Çarşısı'na girerek esnafları ziyaret etti.

Etiketler : süleyman soylu mısır çarşısı chp standı
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