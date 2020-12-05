Artık yalanları yatsıyı bile bulmuyor!

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05 Aralık 2020 Cumartesi 17:40:00 - Güncelleme:05 Aralık 2020 Cumartesi 17:41:00

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun "takip edilme" iddialarına sert yanıt: "Güvenlik güçlerimize iftiradır"

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İçişleri Bakanı Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonlarının dinlendiği ve takip edildikleri" iddialarına sert bir yanıt verdi. Bakan Soylu, "Gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan bu açıklama, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya konan tüm mücadeleye iftiradır, bühtandır." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonlarının dinlendiği ve takip edildikleri iddiasına yanıt verdi.

Bakan Soylu'nun, paylaşımında kullandığı ifadeler şu şekilde oldu:

Sayın Kılıçdaroğlu'nun, tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan açıklaması, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya koyulan tüm mücadeleye iftiradır, büthandır. Aynı zamanda devletimizi zafiyete uğratmaya da matuftur.

Sistemimizin önemli kurumlarından birisi olan Ana Muhalefet Partisi’nin Genel Başkanlığı sorumluluğu ile de asla bağdaşmamaktadır.

İstihbarat birimlerimiz yılda 4 ayrı birim tarafından en az 4 kez denetlenmektedir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun kendisinin ve ailesinin dinlendiği ya da takip edildiği yönünde bir şüphesi var ise adresi basın yayın organları değil, Cumhuriyet Başsavcılıkları olmalıdır. Savcılara yapılacak suç duyurusu karşısında atılacak tüm adımlara hazırız.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun devletin, güvenlik güçlerimizin ve özellikle başarılı operasyonlara imza atan istihbarat birimlerimizin güvenini zedelemeye ve itibarını sarsmaya yönelik bu hayal ürünü açıklamaları kınıyor, kendisini gerçek dışı iddiaları ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz.

Etiketler : ak parti içişleir bakanı süleyman soylu chp kemal kılıçdaroğlu iftira yalan
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