Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Tamamen algı yönetimi yapıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tarihimizin en büyük narkotik mücadelesine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

SEÇİM ÇALIŞMALARI

Bizim bir üstünlüğümüz var. Pazar günü tamamen bunu netleştirdi.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Yılda ortalama 260 bin operasyon yapıyoruz. Birçok yöntem kullanıyoruz. İçeride elemanlarımız var. Gizli soruşturmacılarla operasyon yapıyoruz. MASAK ile yaptığımız operasyonda özellikle bin küsür kişiyi aşan uyuşturucu operasyonunu Ankara'da gerçekleştirdik. Birçok yöntemi sahada kullanıyoruz.

Yüzde 9,5 uyuşturucu kullanımında azalma var. Bu saha baskısının sonuç verdiğini gösteriyor. Operasyonlarımızda uyuşturucunun rotası değişti. Üç yıl üst üste yirmi ikişer ton uyuşturucu yakaladık. Tarihimizin en önemli narkotik mücadelesini sürdürüyoruz.

Türkiye'de uyuşturucuda milyonda 4,1 kişi ölüyor. 2 milyon anneye ulaştık. Her uyuşturucudan yakalanana anket yaptırıyoruz. Annesinin üzerinden çocuğu kontrol etmeye yönelik bir eğitim bir programı yaptık.

Ben 7 yıldır bununla uğraşıyorum. Biz uyuşturucuda kökünü kurutmaya karar verdik. Yüzde 76'sı doğuda yakalanıyor. Ancak geri kalanı batıda yakalanıyor. Bizim raporlarımızın hepsinde bunlar yazar. 124 bin 500 metruk bina tespit ettik. Büyük bir kısmını yıktık. Attığımız her adımın karşılığını alıyoruz. Bugünkü operasyonumuz 8-10 aylık bir operasyondu.

KILIÇDAROĞLU'NUN METAMFETAMİN AÇIKLAMASINA CEVAP

Geçen yıl metamfetamin 16 ton yakalandı. Bu yılda 14 ton yakalanacakmış gibi görünüyor. Tarihimizin en büyük narkotik mücadelesini yürütüyoruz. Sonuçlardan da belli. Uyuşturucuda kökünü kurutmakta kararlıyız. Uyuşturucu raporları yayınlıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu sanki kendisi bu tabloları çıkarmış gibi söylüyor. Daha önce biz 'metamfetamin' salgını var dedik. Kılıçdaroğlu'nun burada yaptığı tamamen algı yönetimi. Devletin yaptığı çalışmayı kendisi yapıyormuş gibi davranıyor. İşine geldiği zaman metamfetaminin yaygınlığından işine geldiği zaman metamfetamin yakalamanın yüksek olmasından bahsediyor. Bir yerde başka öteki yerde başka bir şey söylüyor. Gece gündüz uyumuyoruz.

SEÇİM ÇALIŞMALARI

Ben bugün İstanbul'un çeşitli yerlerinde oldum. Müthiş bir dip dalgası yakaladığımızı söyleyebilirim. Bunu sahada çok net gördük. Vatandaşımızın bu konuda büyük bir sahiplenmesi var. Bu sahiplenme inşallah pazar günü sandığa yansıyacak.

Pazar günü milletimiz ben Karabağ'daki attığın adımlara katılıyorum dedi, Ayasofya'yı açmana katılıyorum dedi, enerjide attığın adımlara katılıyorum dedi. ABD ve Avrupa ne istiyor? Türkiye her yere burnunu sokmasın istiyor. Eğer Kuzey Irak'ta ve Kuzey Suriye'de Mehmetçiği geri çekeceğiz diyorlar. Eğer siz onu yaparsanız teröristler sızacak. Her şeyi değiştirecekler. Zaten kendi ortakları PKK biz her şeyi değiştireceğiz diyor.