Bakan Soylu'dan iddialara sert tepki: 1 hafta süre

Bakan Soylu, oğlu ve şirketiyle ilgili gündeme gelen iddialara ilişkin açıklama yaptı. Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre. Dokunulmazlığı yok, şirkette ben de yokum. Yapmanız gereken suç duyurusunda bulunmak. Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz. Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir. Herkesi kendi şerefinizde sanmayın" ifadelerini kullandı.

Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre:



Dokunulmazlığı yok

Şirkette ben de yokum

Yapmanız gereken suç duyurusunda bulunmak.

Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz.

https://t.co/E4a3vuBZfC — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 23, 2022