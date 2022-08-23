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23 Ağustos 2022 Salı 23:47:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2022 Salı 23:47:00

Bakan Soylu'dan iddialara sert tepki: 1 hafta süre

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oğlu ve şirketiyle ilgili iddialara ilişkin, "Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre" dedi.

Bakan Soylu, oğlu ve şirketiyle ilgili gündeme gelen iddialara ilişkin açıklama yaptı. Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre. Dokunulmazlığı yok, şirkette ben de yokum. Yapmanız gereken suç duyurusunda bulunmak. Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz. Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir. Herkesi kendi şerefinizde sanmayın" ifadelerini kullandı.

Etiketler : bakan soylu içişleri bakanı sosyal medya
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