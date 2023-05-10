VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Mehmet Şimşek ile külliye açılışında buluştu
Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirildi
Kurtulmuş: Bu seçim, Türkiye için istikamet tayini, yön tayini seçimidir
Bakan Nebati: Faizleri düşürdük, iki küresel krizi bu sayede atlattık
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 21'e yükseldi
Biden'dan ABD'nin temerrüde düşmesi halinde "tüm dünyanın başının derde gireceği" uyarısı
10 Mayıs 2023 Çarşamba 23:32:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 23:32:00

Bakan Soylu'dan 'çipli ehliyet' açıklaması

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çipli şekilde yaptığımız ehliyetimizin şöyle bir özelliği olacak. Ehliyetimizi kimliğimize, kimliğimizi de ehliyetimize yükleyebileceğiz" dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, Fatih'te bir alışveriş merkezinde bulunan, nüfus müdürlüklerinin iş yükünü azaltmak ve işlemleri kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen nüfusmatikte vatandaşlarla bir araya geldi.

Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün çok başarılı projelerin altına imza atığını ifade ederek, "Nüfusta devrim işler yaptık. Eskiden pasaportu, sürücü belgesini, emniyet verirdi, nüfusa aldık. Dünyada çip krizi, pasaport krizi yaşanmasına rağmen biz bugün pasaport müracaatının ertesi günü pasaportu adresine verebilme kabiliyetine geldik. Yerli ve milli pasaportumuzu ürettik. Bu yıl, ehliyet ve kimlikte bir sürpriz yapıyoruz. Ehliyetimizi çipli yapıyoruz. Çipli şekilde yaptığımız ehliyetimizin şöyle bir özelliği olacak. Ehliyetimizi kimliğimize, kimliğimizi de ehliyetimize yükleyebileceğiz. " diye konuştu.

Bakan Soylu, nüfusmatiklerin hızlı elektronik imza yükleme aracı olduğunu, bu araçları havalimanları ve alışveriş merkezlerine koyacaklarını aktardı.

Daha sonra Eminönü Meydanı'na gelen Soylu, burada yaptığı konuşmada, sadece cumhurbaşkanlığı seçimine gidilmediğini, tam bağımsızlık yolunda da hep beraber adım atıldığını söyledi.

Soylu, 7 yıldır İçişleri Bakanlığı yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti.

"Nerede yattığımı, nerede kalktığımı bilmiyorum. Bazen bir deprem bölgesindeyim. Bazen bir terör operasyonundayım. Benim yatağım evimin yatağı olmadı. Hem Tayyip Erdoğan'ın yüzünü kara çıkarmamak hem de bu milletin yüzünü kara çıkarmamak için 7 yıldır gece gündüz arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Şimdi sizden bir tek şey istiyorum. Tayyip Erdoğan'a sahip çıkın, Tayyip Erdoğan size emanetimizdir."

Bakan Soylu, konuşmasının ardından Mısır Çarşısı esnafını ziyaret etti.

Etiketler : soylu ak parti İstanbul milletvekili
Aile keyfi

Aile keyfi
Konserde eşinin ceketini yırttı

Konserde eşinin ceketini yırttı
Sabancı, Oxford'dan mezun oldu

Sabancı, Oxford'dan mezun oldu
Oslo'da Barış Manço rüzgarı

Oslo'da Barış Manço rüzgarı
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Evlilik yakın

Evlilik yakın
Çocukluk aşkı klibinde

Çocukluk aşkı klibinde
Çağatay Ulusoy: Beni ikna eden hikayede oynarım

Çağatay Ulusoy: Beni ikna eden hikayede oynarım
Aşk yok

Aşk yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX