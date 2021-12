"Alenen casusluk yapıyorlar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığındaki Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda düzenlenen "İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

Terör örgütlerinin çok eski geçmişe sahip olmadığını, sahada 15 yıl bile etkinliğe sahip olmayan DEAŞ'ın Suriye ve Irak'ta devlet otoritesini birkaç yılda sarstığını belirten Soylu, PKK'nın da Türkiye içindeki geçmişinin 44 yıl, uzantısı YPG'nin kuruluşunun 2004 olduğunu aktardı.

Bakan Soylu, "PKK, Türkiye içinde bitme noktasına gelmişken, nasıl oluyor da YPG, PYD sınırımızda bir terör devleti kurmanın taşeronluğuna soyunabiliyor? Buna izin vermedik. Allah'ın izniyle, milletimizin iradesiyle, güvenlik güçlerimizin olağanüstü mücadelesiyle izin vermeyiz. Bu örgüt, batılı ülkelerle açıktan iş birliği yapıyor." ifadesini kullandı.

Batı dünyasının bir cinnet halinde olduğunu söyleyen Soylu, yıllarca Türkiye'yi bazı terör örgütleriyle yan yana getirme gayretinde olanların açıktan dünyanın kanlı terör örgütüne, destek, para, eğitim, silah, mühimmat, taktik verdiğini, strateji sağladığını, uluslararası alanda meşruiyet sağlamak için bütün gayreti ortaya koyduğunu ve bu duruma kimsenin "çıt çıkarmadığı"nı kaydetti.

Soylu, "Ben Amerikan vatandaşı olsam ülkemden ve devletimden utanırım. Batı'ya tapanların, Batı'yı tapınak haline getirenlerin sayısının bir elin parmaklarının sayısından fazla olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Bir tarafta ihanetin, kan ve gözyaşının, hayatını kaybeden çocukların, yerlerinden edilen insanların bulunduğunu, diğer tarafta da bu durum üzerinden hesap yapanların, ülke ve hükümet kuranların, siyaset yapanların olduğunu dile getiren Süleyman Soylu, "Siz bir yardım derneği kursanız, 10 bin lira yardım bulmakta zorlanırsınız. Bu örgütlere Batı'dan milyonlarca dolar para, tırlarla silah geliyor. Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşları bu örgütlere katılıyorlar." dedi.

"HER TEF ÇALDIĞINDA OYNAYANLAR VAR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütlerinin inşaat ve lojistik ihtiyaçlarını küresel şirketlerden karşıladığını, anlaşmalar yapan terör örgütlerinin para transferleri de gerçekleştirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Avrupa'nın göbeğinden aldığı sentetik uyuşturucuyu Orta Doğu'nun en ücra noktalarına sevk edecek kadar ciddi bir lojistik ağı kurabiliyorlar. Afganistan'dan, Yunanistan veya Belarus'a kadar kaçak bir göç yolculuğunu, yerel taşeronlarla birlikte organize edebiliyorlar. Bunların yerli iş birlikçileri var. Bunların, siyaset alanında hiçbir şey söylemeden, bunlara tabi olan, bunların her söylediğinde, her tef çaldığında oynayanlar var. Sadece onlar mı? Amerika'nın, Avrupa'nın vakıflarından beslenip Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine çalışan, sabahtan akşama kadar video çeken, sabahtan akşama kadar Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere herkese hakaret eden, iftira eden şaklabanlar var. Hiç kimsenin aklına gelmez mi, üzerinde elbise alacak parası olmayan adam yüzlerce insanı yanında çalıştırıyor. Nasıl çalıştırıyor? Alenen casusluk yapıyorlar. Alenen bu ülkenin topraklarına ve insanlarına hakaret ediyorlar. Bir yerlerde itibar görüyorlar. Ankara'nın göbeğinde dünyanın en büyük ülkesi addedilen elçiden aldıkları talimatla ülkeyi karıştırmak için her şeyi yapıyorlar. Her şey açık.

Bazıları hain olamayacak kadar sefildirler. ABD Büyükelçisi ile 4-5 kere oturacaksın bunu göstereceksin. Sonra da siyasetçiyim diye gezeceksin. Şehidine gazine her türlü küfrü edeni yanında tutacaksın sonra da bu millete bunu unutturmaya çalışacaksın. Cumhuriyetin 1. asrı bize emanet edildi. Bu iş büyükelçilere Türkiye'yi şikayet ederek olmaz. Bu asıl millet vicdanlı bir millettir. Tarihin en büyük terör kuşatması ile karşı karşıyayız."