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08 Temmuz 2022 Cuma 18:36:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2022 Cuma 18:36:00

Bakan Soylu'dan bayram tedbiri açıklaması

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son 10 yıldaki tüm bayramlarda trafik kazalarında günlük olay yeri can kaybı 15 olarak hesaplanırken, geçen yıl Kurban Bayramı'nda bu ortalama 10 olarak gerçekleşti." dedi.

Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) Kurban Bayramı'nda alınan trafik tedbirleriyle ilgili bilgilendirme toplantısına katıldı.

Farklı il ve bölgelerdeki kontrol noktalarına video konferans ile bağlanan Soylu, alınan tedbirler ve güncel duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Soylu, 15 Temmuz sonrası birçok alanda olduğu gibi trafik güvenliğiyle ilgili de yeni bir stratejik dönemin başladığını anlattı. Genel olarak Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarında yaşanan can kayıplarında nüfus ve araç artışına rağmen, çok ciddi düşüş olduğunu kaydeden Soylu, milyon nüfus başına trafik kazalarındaki can kaybını 9,6'dan 5,8 seviyelerine çekmeyi başardıklarını vurguladı.

Her bayram tatilinin farklı uzunluklarda ve günlerde olduğunu anımsatan Soylu, "Son 10 yıldaki tüm bayramlarda trafik kazalarında günlük olay yeri can kaybı 15 olarak hesaplanırken, geçen yıl Kurban Bayramı'nda bu ortalama 10 olarak gerçekleşti." bilgisini verdi.

Sıfır can kaybıyla bayramı tamamlamanın gayreti içerisinde olduklarına işaret eden Bakan Soylu, bu kapsamda, 81 il valiliğine trafik tedbirlerine ilişkin genelge gönderildiğini, dün başlayan denetimlerin 18 Temmuz'a kadar kesintisiz devam edeceğini bildirdi.

Farklı bölgelerde, 30 polis başmüfettişi ve 22 jandarma inceleme ekibinin de sahada görev alan personelin çalışmalarını denetleyeceği bilgisini paylaşan Soylu, valiliklere gönderilen trafik genelgesinde yer alan hususlara ilişkin hatırlatmalarda bulundu.

Soylu, "sol şerit" konusuna dikkati çekerek, otobüs, kamyon ve tırların bu şeridi "sollama yapma" dışında kullanmaması gerektiğine işaret etti.

Bakan Soylu, konuşmasının sonunda, vatandaşların ve sahada görev yapan personelin bayramını tebrik etti.

Etiketler : Bakan Soylu Sıfır can kaybı Kurban Bayramı bayram tedbirleri
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